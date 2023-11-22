تقارير: إطلاق سراح الرهائن من غزة إلى إسرائيل لن يتم اليوم

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

وقال المستشار الأمني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من المحتجزين اليوم.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هنجبي قوله: «تتقدم المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا باستمرار. سيبدأ الإفراج وفقاً للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة».

ولم تتضح الأسباب الدقيقة للتأخير في البداية. ووفقاً لتقارير، ربما لم يتم الانتهاء بعد من المناقشات بشأن الشروط الدقيقة لوقف إطلاق النار.

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