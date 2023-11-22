تقارير: إطلاق سراح الرهائن من غزة إلى إسرائيل لن يتم اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.
وقال المستشار الأمني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من المحتجزين اليوم.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هنجبي قوله: «تتقدم المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا باستمرار. سيبدأ الإفراج وفقاً للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة».
ولم تتضح الأسباب الدقيقة للتأخير في البداية. ووفقاً لتقارير، ربما لم يتم الانتهاء بعد من المناقشات بشأن الشروط الدقيقة لوقف إطلاق النار.
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