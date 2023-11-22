محافظ المحرق يؤكد عمق العلاقات البحرينية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بمكتبه بمبنى المحافظة أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
وقد رحب المحافظ بالسفير البريطاني، مستعرضا العلاقات الودية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وقدم المحافظ للسفير البريطاني الدعوة لزيارة البيوتات التراثية والاطلاع على المراكز الثقافية والفنية التي تشتهر بها المحافظة، بالإضافة الى مقار صناعة السفن المتوارثة منذ قديم الزمن.
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