اقتراح بقانون نيابي يلغي الحبس ويخفف الغرامة عن صاحب العمل المخالف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وينص‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬على‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬المخالفات‭ ‬السابقة،‭ ‬فيما‭ ‬خففها‭ ‬المقترح‭ ‬المعدل‭ ‬الى‭ ‬غرامة‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بإصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬للعامل،‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬نشاط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المخالف‭ ‬لحين‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬المخالف،‭ ‬وتخفض‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬الى‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬العامل،‭ ‬وإصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬مذكرته‭ ‬الايضاحية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يرمي‭ ‬الى‭ ‬تقليل‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬وحصرها‭ ‬بالغرامة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المخالف،‭ ‬اذ‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬الى‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬القانونية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬وغرض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العقوبة‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬الأخير‭ ‬بتحويل‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬المنشأة‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بدفع‭ ‬الغرامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسوم‭ ‬تحويل‭ ‬العامل‭ ‬وتصاريحه‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬هو‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬المخالف‭ ‬ليصبح‭ ‬قانونيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬عقوبة‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬نظرا‭ ‬لكونه‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تشريع‭ ‬يصحح‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

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