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اقتراح بأمانة العاصمة لإنشاء لجنة للحد من هدر الغذاء

11/22/2023 7:36:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭: ‬


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬المالي‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬صادق‭ ‬الستري‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشـأن‭ ‬اشتراطات‭ ‬التعمير‭ ‬التنظيمية‭ ‬الجديدة‭ ‬سيدخل‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اصدار‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬والهدم‭ ‬والتحويط‭ ‬والتأمين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬سيتم‭ ‬استحداث‭ ‬تصانيف‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬تقابلها‭ ‬رسوم،‭ ‬وأشار‭ ‬الستري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬سيتضمن‭ ‬فئتين‭ ‬لاستخراج‭ ‬الرخص‭ ‬المحددة،‭ ‬فئته‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬السكنية‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬رسوم‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬والهدم‭ ‬والتحويط‭ ‬لها‭ ‬250‭ ‬فلسا‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬والتأمين‭ ‬هو‭ ‬مضاعفة‭ ‬الرسم‭ ‬المسترجع‭ ‬سابقًا‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬البناء،‭ ‬وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬بالتصانيف‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬ستفرض‭ ‬عليها‭ ‬رسوم‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬الثابتة‭ ‬وهي‭ ‬250‭ ‬فلسا،‭ ‬وما‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬فئة‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬لهم‭ ‬وهي‭ ‬الفئة‭ ‬غير‭ ‬السكنية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬وهي‭ ‬الفئة‭ ‬غير‭ ‬السكنية‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬رسوم‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬لها‭ ‬500‭ ‬فلس‭ ‬للمتر‭ ‬المربع،‭ ‬والتأمين‭ ‬هو‭ ‬المبلغ‭ ‬المضاعف،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬فتم‭ ‬الاسترشاد‭ ‬بها‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حيث‭ ‬استقر‭ ‬الرأي‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الرسم‭ ‬المقترح‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬بواقع‭ ‬مبلغ‭ ‬مقطوع‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عقار‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬التصنيف‭ ‬الواقع‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬رخصة‭ ‬بناء‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬ستكون‭ ‬بواقع‭ ‬رسم‭ ‬ثابت‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أيّ‭ ‬أمر‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬التصانيف‭ ‬السكنية‭ ‬المحددة‭ ‬لن‭ ‬يُترك‭ ‬لاجتهاد‭ ‬مهندسي‭ ‬البلديات،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬السكنية‭ ‬250‭ ‬فلسا‭ ‬وما‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬ستكون‭ ‬500‭ ‬فلس‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يلتفت‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬ارتأت‭ ‬الوزارة‭ ‬فيه‭ ‬سدّ‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ملاحظات‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬وتوحيد‭ ‬الرسوم‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الرسوم‭ ‬متشعبة‭ ‬ومتفرقة‭.‬

وتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سقف‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬للرسوم‭ ‬سيهبط‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬فلسا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬توحيد‭ ‬للرسوم‭ ‬للتصنيفات‭ ‬السكنية‭ ‬و500‭ ‬فلس‭ ‬لغير‭ ‬السكنية‭.‬

وخلال‭ ‬ختامه‭ ‬لعرض‭ ‬المسودة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استحداث‭ ‬أي‭ ‬تصنيف‭ ‬مستقبلًا،‭ ‬فإن‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬سكني‭ ‬فهو‭ ‬مشمول‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬فلس‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬سكنيا‭ ‬250‭ ‬فلسا،‭ ‬كما‭ ‬سيضمن‭ ‬القرار‭ ‬سهولة‭ ‬في‭ ‬برمجة‭ ‬الأنظمة‭ ‬الالكترونية‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬علي‭ ‬درويش‭ ‬آخر‭ ‬أرقام‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المميزات‭ ‬الرقمية‭ ‬القادمة‭ ‬للنظام‭.‬

وحول‭ ‬الاحصائيات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجهات‭ ‬المنضمة‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬56‭ ‬جهة،‭ ‬وتم‭ ‬استقبال‭ ‬حوالي‭ ‬667‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬منذ‭ ‬تدشينه‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬استقبل‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬حوالي‭ ‬121‭ ‬ألف‭ ‬شكوى‭ ‬واقتراح‭ ‬واستفسار،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الالتزام‭ ‬باتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬فيه‭ ‬97 % ‭ ‬ومتوسط‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬المخصصة‭ ‬للرد‭ ‬بلغت‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬الجهة‭ ‬حوالي‭ ‬84 % ‭ ‬واستقبل‭ ‬النظام‭ ‬حوالي‭ ‬1600‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وثناء‭ ‬واردة‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬درويش‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬والتحسينات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إضافتها‭ ‬للنظام‭ ‬مؤخرًا‭ ‬والتي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬إضافة‭ ‬خاصيّة‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬للموظف‭ ‬أو‭ ‬الجهة،‭ ‬وتقليل‭ ‬وتوحيد‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬لوحة‭ ‬بيانات‭ ‬مكتب‭ ‬الوزير‭ ‬المختص،‭ ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاستفسارات‭ ‬بالجهات،‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ (‬صوّر‭ ‬لنطوّر‭) ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬وإضافة‭ ‬خاصيّة‭ ‬شكاوى‭ ‬التراخيص‭ ‬التجارية‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬استطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬حول‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتم‭ ‬تطوير‭ ‬التنبيهات‭ ‬والإشعارات،‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لأبرز‭ ‬التحسينات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬خاصيّة‭ ‬تقديم‭ ‬المقترحات،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬الردود‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬وسيتم‭ ‬إضافة‭ ‬الدليل‭ ‬الحكومي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ومجلس‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬الردود‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬ستقوم‭ ‬بإدخال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لقياس‭ ‬جودة‭ ‬الردود‭ ‬لتوفر‭ ‬الجهد‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭.‬

وخلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬سجلت‭ ‬إدارة‭ ‬الجوازات‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاقتراحات‭ ‬والاستفسارات‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنوّع‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬فيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاقتراحات،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬نظامهم‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كثرة‭ ‬استقبال‭ ‬الاستفسارات‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬م‭. ‬جعفر‭ ‬التاجر‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬استعرضها‭ ‬التاجر‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تعتبر‭ ‬البيئة‭ ‬الأنسب‭ ‬لزراعة‭ ‬هذه‭ ‬الأشجار،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شتلة‭ ‬قرم،‭ ‬وفي‭ ‬الجنوبية‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬حوالي‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬شتلة‭ ‬قرم،‭ ‬وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬122‭ ‬ألفا‭ ‬وفي‭ ‬الشمالية‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬استطاعت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬زراعة‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬قرم‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬أشجار‭ ‬القرم،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬قامت‭ ‬بمضاعفته‭ ‬وانتهت‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬المضاعف‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬كذلك‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الفقد‭ ‬والهدر‭ ‬في‭ ‬الغذاء،‭ ‬والتي‭ ‬تُعنى‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تتضمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الفقد‭ ‬والهدر‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬الغذائي‭.‬

وأشار‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬1‭.‬748‭ ‬مليون،‭ ‬وأن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬38‭.‬87‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬22 , 237‭ ‬دولارا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬171‭ ‬كلغ‭ ‬للفرد‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يؤكد‭ ‬اهمية‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬مناسبة‭ ‬لاستثمار‭ ‬الفائض‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬باستخدام‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الغذائية‭ ‬والأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬والمطاعم‭ ‬وصالات‭ ‬الأفراح‭ ‬والفنادق‭ ‬لتوزيع‭ ‬الفائض‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمبرات‭ ‬الخيرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬باتجاه‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬تضمن‭ ‬معايير‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬لمساءلة‭ ‬قطاع‭ ‬الاستيراد‭ ‬وتجهيز‭ ‬الأغذية‭ ‬عن‭ ‬الفاقد‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬عملياتهم‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬لمنع‭ ‬التكرار،‭ ‬وإصدار‭ ‬قرارات‭ ‬تشجع‭ ‬مراكز‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬وذات‭ ‬فترات‭ ‬الصلاحية‭ ‬القريبة‭ ‬الانتهاء‭ ‬بأسعار‭ ‬منخفضة‭.‬

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