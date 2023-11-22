شرطة الموانئ البحرية تستقبل الباخرة السياحية ((سيلفر سبيريت)) الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬العقيد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬الهتيمي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لتأمين‭ ‬وتنظيم‭ ‬المواسم‭ ‬السياحية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬الموسم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬الموانئ‭ ‬البحرية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬كادرها‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ضمان‭ ‬انسياب‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭. ‬

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