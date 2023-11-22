البحرين اتخذت إجراءات لحماية وتنمية الموارد المائية لضمان الاستخدام الأمثل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للمياه‭ ‬والمؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬الخامس‭ ‬للمياه،‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس‭ ‬بالرياض‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ / ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬ – ‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‮»‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬ووفود‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬العربية،‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بالسياسات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حماية‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬لضمان‭ ‬استخدامها‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأغراض،‭ ‬وبالمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتبعة‭ ‬دوليًا،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬باستخدام‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخطتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬2030،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬المملكة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬توصيات‭ ‬وقرارات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المستجدات‭ ‬والتغيرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬نظام‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل‭ ‬لإدارة‭ ‬المياه‭ ‬يضمن‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وبناء‭ ‬وتقوية‭ ‬الروابط‭ ‬لتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬العربي‭.‬

وكان‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التحضيري‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للمياه‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للمياه‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المصاحب‭.‬

وناقشت‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للمياه‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المياه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحضير‭ ‬العربي‭ ‬للمنتديات،‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬المشتركة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للترابط‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭ ‬والغذاء‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأنشطتها‭.‬

وتضمنت‭ ‬الأعمال‭ ‬عرضًا‭ ‬للتجارب‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬والمشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التفاوضية‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬العربية،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬التقليدية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والتجمعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وجائزة‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للمياه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي،‭ ‬والتشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬معلوماتية‭ ‬لعرض‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المياه،‭ ‬وتشكيل‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للعامين‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬الخامس‭ ‬للمياه،‭ ‬فقد‭ ‬تطرقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لاستدامة‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجافة،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬تجربة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمات‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬لتحلية‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬وخدمات‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬للجميع،‭ ‬ومساهمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للري‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬ومساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لشركات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭.‬

وبحث‭ ‬المؤتمر‭ ‬موضوعات‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬أساليب‭ ‬التمويل‭ ‬الحديثة‭ ‬لمشاريع‭ ‬المياه،‭ ‬تضمنت‭ ‬التمويل‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬ومساهمات‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬واستخداماته‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬التمويل‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬لمشاريع‭ ‬المياه،‭ ‬ولمحة‭ ‬حول‭ ‬التمويل‭ ‬المتعلق‭ ‬بالهدف‭ ‬السادس‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

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