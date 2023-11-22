كلية البحرين للمعلمين تطلع على الممارسات المتميزة لمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات

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- Akhbar Al Khaleej) زار وفد من كلية البحرين للمعلمين برئاسة الدكتورة لوسي بايلي عميدة الكلية مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، وبحضور سهى حمادة المدير العام لشؤون المدارس، وإبراهيم آل بورشيد القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم، وعدد من المسؤولين والمختصين، وذلك للاطلاع على الممارسات المتميزة في المدرسة، وتضمينها كأمثلة محلية حية تُدرس للمعلمين المتدربين.
وبدأت الجولة في المرافق المدرسية بالتعرف على سجل غازي للأرقام القياسية، ومن ثم نادي الفلك وعلوم الفضاء، حيث استعرضت عضوات النادي من الطالبات أهم إنجازات المركز، وبعدها العيادة المدرسية، حيث عرّف فريق مسعفات غازي بأهداف الفريق وأهم مبادراته.
ومن ثم التقى الوفد بالفرق التابعة لمكتب الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني كالجماعات المهنية، وفريق (اسألوني عن) الذي يساعد طالبات المستوى الأول على اختيار التخصص المناسب، وعضوات مقهى اللغة الإنجليزية، وفريق غازي للشطرنج، وفريق نادي غازي للابتكار، والفرق التقنية السبعة وهي فريق تكنو غازي، وفريق help desk ، وفريق الماينكرافت، وفريق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وفريق البرمجيات، وفريق الروبوت، وفريق الذكاء الاصطناعي، حيث استعرضت الطالبات إنجازاتهن وتوظيفهن للتكنولوجيا في الحصص الدراسية والإذاعة الصباحية والأنشطة المدرسية.
كما تخللت الزيارة جولة في المختبرات العلمية، حيث عرضت طالبات فريق «جلوب» العلمي مجموعة من التجارب العلمية في مجال الكيمياء والأحياء، ونادي اللياقة البدنية، وركن الثقافة الشعبية، مع زيارة قاعة التدريب، ومركز مصادر التعلم، ومركز الأنشطة الطلابية والمراسم، ثم حضر الوفد بعض الحصص الدراسية للمستوى الثالث التجاري كحصة اللغة الإنجليزية، وحصة المحاسبة، وحصة للمستوى الأول فعلتها طالبة من فريق عون الطلابي بتقديم حصة مراجعة لمادة الرياضيات لزميلاتها.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على معرض رحاب السيرة النبوية، والمعرض المصغر الذي تم تنظيمه لعرض بعض المواهب الأدائية كالرسم والتصوير والماين كرافت والعزف، مع التعرف على أهم المقتنيات في متحف الدكتور غازي القصيبي، وخريطة مبادرة موطن غازي الأخضر المعزز لأهداف التنمية المستدامة.
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