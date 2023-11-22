كلية البحرين للمعلمين تطلع على الممارسات المتميزة لمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬المدرسية‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬غازي‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نادي‭ ‬الفلك‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬عضوات‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬الطالبات‭ ‬أهم‭ ‬إنجازات‭ ‬المركز،‭ ‬وبعدها‭ ‬العيادة‭ ‬المدرسية،‭ ‬حيث‭ ‬عرّف‭ ‬فريق‭ ‬مسعفات‭ ‬غازي‭ ‬بأهداف‭ ‬الفريق‭ ‬وأهم‭ ‬مبادراته‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬بالفرق‭ ‬التابعة‭ ‬لمكتب‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتوجيه‭ ‬المهني‭ ‬كالجماعات‭ ‬المهنية،‭ ‬وفريق‭ (‬اسألوني‭ ‬عن‭) ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬طالبات‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب،‭ ‬وعضوات‭ ‬مقهى‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وفريق‭ ‬غازي‭ ‬للشطرنج،‭ ‬وفريق‭ ‬نادي‭ ‬غازي‭ ‬للابتكار،‭ ‬والفرق‭ ‬التقنية‭ ‬السبعة‭ ‬وهي‭ ‬فريق‭ ‬تكنو‭ ‬غازي،‭ ‬وفريق‭ ‬ help ‭ ‬ desk ،‭ ‬وفريق‭ ‬الماينكرافت،‭ ‬وفريق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وفريق‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وفريق‭ ‬الروبوت،‭ ‬وفريق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الطالبات‭ ‬إنجازاتهن‭ ‬وتوظيفهن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬الدراسية‭ ‬والإذاعة‭ ‬الصباحية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المدرسية‭.‬

كما‭ ‬تخللت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭ ‬العلمية،‭ ‬حيث‭ ‬عرضت‭ ‬طالبات‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جلوب‮»‬‭ ‬العلمي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكيمياء‭ ‬والأحياء،‭ ‬ونادي‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وركن‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية،‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬قاعة‭ ‬التدريب،‭ ‬ومركز‭ ‬مصادر‭ ‬التعلم،‭ ‬ومركز‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬والمراسم،‭ ‬ثم‭ ‬حضر‭ ‬الوفد‭ ‬بعض‭ ‬الحصص‭ ‬الدراسية‭ ‬للمستوى‭ ‬الثالث‭ ‬التجاري‭ ‬كحصة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وحصة‭ ‬المحاسبة،‭ ‬وحصة‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول‭ ‬فعلتها‭ ‬طالبة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عون‭ ‬الطلابي‭ ‬بتقديم‭ ‬حصة‭ ‬مراجعة‭ ‬لمادة‭ ‬الرياضيات‭ ‬لزميلاتها‭.‬

واطّلع‭ ‬الوفد‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬رحاب‭ ‬السيرة‭ ‬النبوية،‭ ‬والمعرض‭ ‬المصغر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬لعرض‭ ‬بعض‭ ‬المواهب‭ ‬الأدائية‭ ‬كالرسم‭ ‬والتصوير‭ ‬والماين‭ ‬كرافت‭ ‬والعزف،‭ ‬مع‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المقتنيات‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الدكتور‭ ‬غازي‭ ‬القصيبي،‭ ‬وخريطة‭ ‬مبادرة‭ ‬موطن‭ ‬غازي‭ ‬الأخضر‭ ‬المعزز‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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