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الجرائم الإلكترونية تنظم محاضرة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني

11/22/2023 7:36:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية BIBF ‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬التعريف‭ ‬بالاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وأساليبه‭ ‬المتجددة،‭ ‬وأهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭ ‬ووقوع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كضحايا‭ ‬لهذه‭ ‬العمليات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬أساليب‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬المحاضرة‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بكيفية‭ ‬تفادي‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وأهمية‭ ‬تجنب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقع‭ ‬والأشخاص‭ ‬المشبوهين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تزويد‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬بالبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬البنكية،‭ ‬وطرق‭ ‬التصرف‭ ‬السليمة‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬للاحتيال‭.‬

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