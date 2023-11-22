الجرائم الإلكترونية تنظم محاضرة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني محاضرة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
BIBF ، وذلك ضمن مشاركتها في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.
وتم خلال المحاضرة التعريف بالاحتيال الإلكتروني وأساليبه المتجددة، وأهم العوامل التي تساهم في انتشار الجرائم المتعلقة به ووقوع مستخدمي الأجهزة الإلكترونية كضحايا لهذه العمليات، بالإضافة إلى استعراض أبرز أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستيلاء على الأموال عبر أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.
كما تضمنت المحاضرة تعريف المشاركين بكيفية تفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني وأهمية تجنب التعامل مع المواقع والأشخاص المشبوهين، بالإضافة إلى الحرص على عدم تزويد أي جهة أو شخص بالبيانات الشخصية أو البنكية، وطرق التصرف السليمة عند التعرض للاحتيال.
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