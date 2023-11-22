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رئيس الدستورية يستعرض مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون العلاقات الثنائية

11/22/2023 7:36:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬البوعينين‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬المحكمة‭ ‬يوسف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬زينل‭ ‬ ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬ ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمركز،‭ ‬ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬مهنئاً‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬لتعيينه‭ ‬أميناً‭ ‬عاماً‭ ‬للمركز‭ ‬ومتمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬ومركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬المركز‭ ‬البارز‭ ‬وما‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬التحكيمية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬نظامية‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬شكر‭ ‬يوسف‭ ‬زينل‭ ‬والدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬آل‭ ‬حمد،‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬وضمانات‭ ‬دستورية‭ ‬متطورة‭ ‬تطبق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

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