رئيس الدستورية يستعرض مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية أمس بمقر المحكمة يوسف زين العابدين زينل
– عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد
– الأمين العام للمركز، ورحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد لتعيينه أميناً عاماً للمركز ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبهم، شكر يوسف زينل والدكتور المهندس كمال آل حمد، رئيس المحكمة الدستورية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بما تتمتع به المحكمة الدستورية من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
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