إسرائيل تواصل مجازرها بإبادة عائلة كاملة في عدوان على مخيم جباليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هناك‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬إن‭ ‬52‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬قدورة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬استشهدوا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬فقط‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬قائمة‭ ‬الأسماء‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العائلة‭ ‬أُبيدت‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الجد‭ ‬إلى‭ ‬الأحفاد‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬باستشهاد‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬ليلية‭ ‬على‭

‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬مأهولة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وجددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬هدنة‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬مصرية‭. ‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬14 , 532‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬طفل‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬بتجدد‭ ‬القصف‭ ‬الصاروخي‭ ‬على‭ ‬سديروت‭ ‬ومستوطنات‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬اعتراض‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬باتجاه‭ ‬إيلات‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التقرير‭ ‬المتعلق‭ ‬بتسلل‭ ‬طائرة‭ ‬معادية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬إيلات‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬نجحت‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬اعتراض‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬