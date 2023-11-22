إسرائيل تواصل مجازرها بإبادة عائلة كاملة في عدوان على مخيم جباليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غزة – الوكالات: شن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس إن أكثر من 50 فردا من عائلة واحدة استشهدوا في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي هناك.
وأضاف على هامش مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن، إن 52 فردا من عائلة قدورة في جباليا استشهدوا صباح أمس فقط.
وأوضح أن لديه «قائمة الأسماء»، مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت باستشهاد نحو 100 فلسطيني على الأقل في هجمات ليلية على
منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وجددت إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في شمال القطاع، قبل ساعات من بدء تطبيق هدنة تم إعلانها من قبل حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية مصرية.
ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي إلى 14 , 532 بينهم أكثر من 6000 طفل.
وردا على العدوان المتواصل أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» بتجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إيلات جنوب إسرائيل. وقال الجيش في بيان «في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوب البلاد، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إسرائيل».
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