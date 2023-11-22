ترحيب واسع بهدنة غزة ودعوات لإرساء سلام عادل وشامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬لاقى‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بشأن‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أسرى،‭ ‬ترحيبا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬أمس‭ ‬واعتُبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬التهدئة‭. ‬

ووافقت‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬تفرج‭ ‬خلالها‭ ‬الحركة‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬150‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬فعلية‭ ‬نحو‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‭. ‬

ورحّبت‭ ‬الإمارات‭ ‬بإعلان‭ ‬الاتفاق‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وأثنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬وأمريكا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭. ‬

وكتبت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬تُرحب‭ ‬بإعلان‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬وتبادل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬المدنيين‭ ‬وإتاحة‭ ‬دخول‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القوافل‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مثمنةً‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

رحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية‭ ‬أمريكية‭. ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬أُعرب‭ ‬عن‭ ‬ترحيبي‭ ‬بما‭ ‬نجحت‭ ‬به‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية‭ ‬القطرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتبادل‭ ‬للمحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬الطرفين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬نهائية‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية‭ ‬أمريكية‭. ‬وشدد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬السفير‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬كاملٍ‭ ‬للحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬واستهداف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬قسرياً‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

رحّبت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬باتفاق‭ ‬‮«‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الموقتة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬نهاية‮»‬‭ ‬الصراع‭ ‬والسماح‭ ‬‮«‬ببدء‭ ‬مناقشات‭ ‬جادة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬شامل‭ ‬وعادل‮»‬‭. ‬

ورحّبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‮»‬‭. ‬

رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليوناني‭ ‬يورجوس‭ ‬يرابيتريتيس‭ ‬‮«‬بالاتفاق‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬تدفق‭ ‬فوري‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لمن‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

ورحّب‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوزا‭ ‬بهذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التوقف،‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬للأسف‭ ‬احتمال‭ ‬استئناف‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مصحوباً‭ ‬بجهود‭ ‬دؤوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬دائم‮»‬‭ ‬للصراع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬عقود‮»‬‭. ‬

قالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬باتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المؤقت‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنيون‭ ‬ونأمل‭ ‬بأن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتوترات‮»‬‭. ‬

ورحّب‭ ‬الكرملين‭ ‬بالاتفاق‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أول‭ ‬نبأ‭ ‬سار‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬ومعظم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬إذ‭ ‬إنهما‭ ‬ضروريان‭ ‬لأي‭ ‬تسوية‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬للصراع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬راضٍ‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬عن‭ ‬توصّل‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬راضٍ‭ ‬تماما‭ ‬لأنّ‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬النفوس‭ ‬الشجاعة‭... ‬سيتمّ‭ ‬لمّ‭ ‬شملها‭ ‬مع‭ ‬عائلاتها‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاتّفاق‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

رحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بالاتفاق‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬إن‭ ‬باريس‭ ‬تأمل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬فرنسيون‭ ‬بين‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬سيفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭. ‬

رحبت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تقدّم‭ ‬يجب‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬لتوصيل‭ ‬مساعدة‭ ‬حيوية‭ ‬لسكان‮»‬‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬بروكسل،‭ ‬رحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وناشدت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وعددهم‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬شخصا،‭ ‬اختطفتهم‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقالت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أشارك‭ ‬فرحة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬قريبا‭ ‬احتضان‭ ‬ذويهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

ورحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي،‭ ‬روبرتا‭ ‬ميتسولا‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬يعطي‭ ‬للأسر‭ ‬البائسة

في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬وللفلسطينيين

بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لالتقاط‭ ‬الأنفاس‭.‬

وفي‭ ‬لندن،‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني،‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون،‭ ‬الهدنة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وتقديم‭ ‬معونات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬برس‭ ‬أسوسييشن‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭.

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وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارتياح‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يسمح‭ ‬بهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬اليابانية‭ ‬هيروكازو‭ ‬ماتسونو‭ ‬إن‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬ترحب‭ (‬بالهدنة‭) ‬وتعتبرها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وتحسنا‭ ‬للوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬وتشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬