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وزير الخارجية المصري يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام

11/22/2023 7:35:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬القاهرة‭/‬لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬أمس،‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الطاحنة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء
الوزير‭ ‬شكري‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬وتركيا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭.
‬وصرَّح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬زيد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬بأن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬أجروا‭ ‬محادثات‭ ‬صريحة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬المأمول‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والدول‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الأسباب‭ ‬الجذرية‭ ‬والتاريخية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قبل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والبلدات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والانتهاكات‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬الشريف‭.
‬وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬حتمية‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراري‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬غزة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وضمان‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ومستدام‭ ‬وإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‭ ‬وجميع‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتسمية‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬بمسمياتها‭ ‬دون‭ ‬مواربة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبيها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مصداقية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬الرافض‭ ‬لكل‭ ‬محاولات‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لمغادرة‭ ‬القطاع‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬الحصار‭ ‬والقصف‭ ‬المستمر،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تفرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬صمت‭ ‬ومواقف‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬الأزمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنزاعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى،‭ ‬وأن‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالمدنيين‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تبريره‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬أو‭ ‬مقاومة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

واستعرض‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مختلف‭ ‬عناصر‭ ‬الموقف‭ ‬البريطاني‭ ‬تجاه‭ ‬الأزمة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تؤكد‭ ‬في‭ ‬اتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬لدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لضمان‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬جادة‭ ‬تضمن‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭. ‬

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