الخسارة الثانية للأهلي بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مُني فريق الأهلي بالخسارة الثانية في مسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد «التنشيطية»، وهذه المرة أمام نظيره الاتفاق بنتيجة (27/32) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاربعاء لحساب الجولة الثالثة.
وكان الأهلي قد خسر أمام الدير بالجولة الأولى ثم فاز على توبلي، ليصبح رصيده (5 نقاط)، فيما الاتفاق حقق انتصاره على التوالي بعدما استهل مشواره بالخسارة ليرفع رصيده إلى (7 نقاط).
وفي مباراة أخرى، حقق باربار نتيجة الفوز على نظيره البحرين (28/31)، وهذا الفوز الأول للبنفسج البارباري في مباراته الثانية ليصبح رصيده (4 نقاط)، فيما البحرين تعرض للخسارة الثانية على التوالي بعدما فاز في جولته الأولى ليصبح رصيده (5 نقاط).
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