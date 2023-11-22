الخسارة الثانية للأهلي بكأس ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مُني‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/32‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬توبلي،‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الاتفاق‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بالخسارة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬حقق‭ ‬باربار‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ (‬28/31‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للبنفسج‭ ‬البارباري‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬البحرين‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬