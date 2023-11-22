محمد ميرزا يشكر خالد بن حمد لتوجيهاته الكريمة بعلاجه في ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬الكريمة‭ ‬بعلاجه‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لي‭ ‬منذ‭ ‬إصابتي‭ ‬وسؤال‭ ‬سموه‭ ‬ومتابعته‭ ‬لي‭ ‬منذ‭ ‬تواجدي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬وخفف‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬ومتاعب‭ ‬الإصابة‭ ‬وذلك‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬الداعم‭ ‬لمنتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬ولجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭..‬‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعلاجه‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومساندتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬بجانبهم‭ ‬أثناء‭ ‬الإصابات‭ ‬وعدم‭ ‬إهمالهم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وبالأخص‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬وتقديم‭ ‬أرفع‭ ‬درجات‭ ‬التضحية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية،‭ ‬مجددا‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬حافزا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬لخدمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬