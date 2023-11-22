محمد ميرزا يشكر خالد بن حمد لتوجيهاته الكريمة بعلاجه في ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد محمد ميرزا عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لتوجيهات سموه الكريمة بعلاجه في ألمانيا من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف «أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه لي منذ إصابتي وسؤال سموه ومتابعته لي منذ تواجدي في الدوحة وهو ما كان له أبلغ الأثر في نفسي وخفف من آلام ومتاعب الإصابة وذلك ليس بغريب على سموه الداعم لمنتخب كرة اليد ولجميع المنتخبات الوطنية..».
وأكد محمد ميرزا أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعلاجه في ألمانيا تعكس حرص سموه على سلامة اللاعبين ومساندتهم والوقوف بجانبهم أثناء الإصابات وعدم إهمالهم وهو ما يشجع جميع اللاعبين وبالأخص الجيل القادم على العطاء وتقديم أرفع درجات التضحية في ظل ما يحظون به من اهتمام ورعاية، مجددا شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تلك اللفتة الكريمة والتي تشكل حافزا له من أجل العودة بقوة بعد التعافي من الإصابة لخدمة المنتخب الوطني.
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