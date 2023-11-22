بهدف الفوز مع فارق 4 أهداف لضمان التأهلالنجمة ((أكون أو لا أكون)) أمام الكويت اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سيكون فريق النجمة «حامل اللقب» أمام مفترق طرق في البطولة الآسيوية للأندية 26 لكرة اليد، حينما يواجه الكويت الكويتي اليوم (الخميس) ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى وذلك في تمام الساعة 8 مساءً على صالة الشيخ سعد العبدالله بدولة الكويت (المباراة منقولة على قناة الكأس).
ويتحتم على فريق النجمة الفوز وبفارق 4 أهداف من أجل الوصول للنقطة الرابعة في رصيده وضمان التأهل المباشر للدور نصف النهائي رفقة فريق الخليج «متصدر الترتيب»، فيما الفوز مع فارق أقل من 4 أهداف يعني الدخول في حسابات مع الكويت الذي يمتلك 4 نقاط وأيضًا الغرافة الذي يتوقع أن يصل لنفس الرصيد إذا فاز على الفريق الهندي، حيث سيتم النظر بين الفرق الثلاثة (النجمة، الكويت، الغرافة) بما لهم وما عليهم من أجل تحديد هوية المتأهل الثاني من هذه المجموعة الصعبة.
فريق النجمة ومن خلال المباراتين الماضيتين أمام الخليج والغرافة القطري، لم يقدم ما يشفع له للخروج بنتيجة الانتصار، في ظل تواضع إمكانات محترفيه الذين لم يقدموا المستوى المأمول والإضافة الجيدة للفريق والأخطاء التي ترتكب في كل مباراة، ليتحمل بعض العناصر المحلية العبء الأكبر بأرضية الميدان.
الفريق مُطالب اليوم بتقديم أفضل ما لديه من أداء فني وإخراج ما في جعبتهم من إمكانات وقدرات لمواجهة ومقارعة لاعبي الكويت الكويتي الذي لا يقل شأنًا عن الخليج السعودي ويفوق الغرافة القطري قوة.
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