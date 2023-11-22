بهدف الفوز مع فارق 4 أهداف لضمان التأهلالنجمة ((أكون أو لا أكون)) أمام الكويت اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





سيكون‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬26‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ (‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭).‬

ويتحتم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الفوز‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬للنقطة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬وضمان‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رفقة‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬متصدر‭ ‬الترتيب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬الفوز‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬يعني‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬وأيضًا‭ ‬الغرافة‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬لنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الهندي،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ (‬النجمة،‭ ‬الكويت،‭ ‬الغرافة‭) ‬بما‭ ‬لهم‭ ‬وما‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الصعبة‭.‬

فريق‭ ‬النجمة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬والغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يشفع‭ ‬له‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتصار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواضع‭ ‬إمكانات‭ ‬محترفيه‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬والإضافة‭ ‬الجيدة‭ ‬للفريق‭ ‬والأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬ليتحمل‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭.‬

الفريق‭ ‬مُطالب‭ ‬اليوم‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬وإخراج‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬جعبتهم‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬لمواجهة‭ ‬ومقارعة‭ ‬لاعبي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬شأنًا‭ ‬عن‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬ويفوق‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬قوة‭.‬