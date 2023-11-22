استئناف منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستأنف‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.. ‬قلالي‭ ‬يواجه‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬البحرين‭ ‬يلتقي‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والبديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع‭.‬

وتستكمل‭ ‬المنافسات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهات‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والاتفاق،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والاتحاد،‭ ‬التضامن‭ ‬وبوري‭.‬‮

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ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬عالي‭ ‬والمالكية‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البديع‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبوري‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقلالي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬وأخيراً‭ ‬التضامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬