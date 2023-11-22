-->

Thursday, 23 November 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استئناف منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

11/22/2023 7:35:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستأنف‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.. ‬قلالي‭ ‬يواجه‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬البحرين‭ ‬يلتقي‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والبديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع‭.‬

وتستكمل‭ ‬المنافسات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهات‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والاتفاق،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والاتحاد،‭ ‬التضامن‭ ‬وبوري‭.‬‮

ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬عالي‭ ‬والمالكية‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البديع‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبوري‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقلالي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬وأخيراً‭ ‬التضامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث