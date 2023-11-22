استئناف منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستأنف منافسات الدرجة الثانية لكرة القدم اليوم (الخميس) عبر الجولة السابعة بإقامة ثلاث مباريات تنطلق في تمام الساعة 7 مساءً.. قلالي يواجه المالكية على ملعب مدينة حمد، البحرين يلتقي عالي على استاد النادي الأهلي، الاتحاد والبديع على ملعب الرفاع.
وتستكمل المنافسات يوم الجمعة بمواجهات أم الحصم والاتفاق، مدينة عيسى والاتحاد، التضامن وبوري.
ويتصدر فريق البحرين ترتيب الفرق برصيد (16 نقطة)، عالي والمالكية (12 نقطة) لكل منهما، مدينة عيسى (10 نقاط)، البديع وأم الحصم (8 نقاط) لكل منهما، الاتحاد وبوري (6 نقاط) لكل منهما، اتحاد الريف (5 نقاط)، الاتفاق وقلالي (4 نقاط) لكل منهما وأخيراً التضامن (3 نقاط).
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