الاتحاد يهزم سماهيج.. والبحرين يجتاز سترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عاد فريق الاتحاد إلى سكة الانتصارات بفوزه على سماهيج بنتيجة 112/85 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات الجولة الرابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وفي اللقاء الثاني فاز البحرين على سترة بنتيجة 96/91.
في اللقاء الأول جاء فوز الاتحاد متوقعا ومنطقيا في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين، وجاءت نتائج الفترات: (35/19)، (34/26)، (23/21)، (30/19)، وبرز من الاتحاد محترفه الأمريكي فاوست 24 نقطة وحسين محمد 18 نقطة وحسن فهد 18 نقطة والسيدكاظم ماجد 13 نقطة وعلي غدير 10 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من سماهيج سلمان الكعبي 17 نقطة وأحمد فتيل 15 نقطة ومحمد عبدالله جعفر 15 نقطة وباسل عادل 11 نقطة وأحمد عادل 11 نقطة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، بينما رفع سماهيج رصيده الى 4 نقاط.
وفي اللقاء الثاني الذي لعب من دون محترفين، كانت الاثارة حاضرة نظرا للتقارب في المستوى بين الفريقين، ونجح البحرين في تحقيق الفوز على سترة ليرفع رصيده الى 5 نقاط، بينما رفع سترة رصيده إلى 4 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (18/18)، (20/28)، (27/19)، (31/26)، وبرز من البحرين محمود عباس 33 نقطة وحسن قراشي 27 نقطة وفضل الله عباس 11 نقطة وأحمد جمال 9 نقاط، بينما كان أبرز المسجلين من سترة حسين زهير 22 نقطة وعلي جواد 21 نقطة.
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