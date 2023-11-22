الاتحاد يهزم سماهيج.. والبحرين يجتاز سترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









عاد‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬112‭/‬85‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬96‭/‬91‭.‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬جاء‭ ‬فوز‭ ‬الاتحاد‭ ‬متوقعا‭ ‬ومنطقيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬35/19‭)‬،‭ (‬34/26‭)‬،‭ (‬23/21‭)‬،‭ (‬30/19‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬فاوست‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬والسيدكاظم‭ ‬ماجد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬غدير‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬فتيل‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬جعفر‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬عادل‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬سماهيج‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين،‭ ‬كانت‭ ‬الاثارة‭ ‬حاضرة‭ ‬نظرا‭ ‬للتقارب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ونجح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬18/18‭)‬،‭ (‬20/28‭)‬،‭ (‬27/19‭)‬،‭ (‬31/26‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬قراشي‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬وفضل‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬جمال‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أبرز‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬حسين‭ ‬زهير‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬