في ختام الجولة (5) للكرة الطائرة الأهلي والنصر يفوزان على الشباب والتضامن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









رفع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬وبثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وجرت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وشهد‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬للاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬والذي‭ ‬اقتصرت‭ ‬مشاركته‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬خجولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإرسال‭.‬

ولعب‭ ‬الأهلي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تشكيل،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬عناصره‭ ‬الرئيسة،‭ ‬بينما‭ ‬منح‭ ‬محترفه‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬عيد‭ ‬فرصة‭ ‬لعب‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬ليتسنى‭ ‬له‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬والخضوع‭ ‬للتقييم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬الشبابيون‭ ‬لمحات‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬المباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬الكاميروني‭ ‬بويومو،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬للشبابيين‭.‬

وحصل‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬النقطة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬وبقي‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وأربع‭ ‬خسائر،‭ ‬وقاد‭ ‬المباراة‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وعباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭.‬