في ختام الجولة (5) للكرة الطائرة الأهلي والنصر يفوزان على الشباب والتضامن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفع فريق الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات بعد تفوقه على فريق الشباب الذي مني بخسارته الرابعة وبات رصيده خاليا من النقاط وبثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-18، 25-14، 25-23، في مباراة ختام الجولة الخامسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة والتي قادها الدوليان علي كاظم «أول» وجعفر المعلم «ثان» وجرت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وشهد الربع الأخير من الشوط الثاني الظهور الرسمي الأول للاعب الأهلي محمد عنان والذي اقتصرت مشاركته على نقاط خجولة على مستوى تنفيذ الإرسال.
ولعب الأهلي بأكثر من تشكيل، وحرص على إراحة بعض عناصره الرئيسة، بينما منح محترفه المصري أبو السعود عيد فرصة لعب الأشواط الثلاثة ليتسنى له الانسجام مع زملائه والخضوع للتقييم، في الوقت الذي قدم فيه الشبابيون لمحات فنية في بعض من أجزاء المباراة بقيادة الكاميروني بويومو، وكان الشوط الثالث هو الأفضل للشبابيين.
وحصل فريق النصر هو الآخر على النقطة 12 من أربعة انتصارات وخسارة واحدة بعد تغلبه على فريق التضامن بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-19، 25-11، 25-16، وبقي التضامن على نقاطه الثلاث من انتصار وأربع خسائر، وقاد المباراة الدوليان محمد عباس «أول» وعباس عبدالرضا «ثان».
MENAFN22112023000055011008ID1107474565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.