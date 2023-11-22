مع بدء العد التنازلي للختاممنافسة سعودية كويتية على المراكز الأولى ببطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مع بدء العد التنازلي لمنافسات بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر على صالة مركز أرض المرح تشتعل المنافسة على حصد المراكز المتقدمة في كل من مسابقات الرجال والسيدات والكبار والشباب.
في مسابقة السيدات خطفت الكويتية وسمية العبدالله مركز الصدارة 1763 نقطة على حساب نورة سلطان التي تراجعت للمركز الثاني 1703 نقطة فيما جاءت ليلى الجناحي ثالثة 1679 نقطة والإماراتية العنود عبدالله رابعة 1650 نقطة ومواطنتها زكية المعمري خامسة 1644 نقطة.
ولم يتغير الموقف كثيرا في مسابقة الرجال حيث لازال علي الماص في قمة الترتيب 2175 نقطة والكويتي خالد الضبيان ثانيا 2157 نقطة ويوسف فلاح ثالثا 2153 نقطة والكويتي محمد عبدالله رابعا 2149 نقطة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود خامسا 2144 نقطة.
وضمن مسابقة الشباب ارتقى اللاعب الكويتي عبدالرزاق عبدالله للمركز الأول 2125 نقطة ليكسر احتكار اللاعبين السعوديين، حيث تراجع السعودي عبدالعزيز التميمي للمركز الثاني 2117 نقطة ومواطنه زياد الطويريب ثالثا 2105 نقطة وكلا من السعوديان بندر اليابه رابعا 2095 ونواف التميمي خامسا 2083 نقطة.
وفي مسابقة الكبار لازال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود يحتل المركز الأول 1998 نقطة وخلفه مواطنه ياسر ابوالريش ثانيا 1978 نقطة والكويتي يعقوب الشطي ثالثا 1956 نقطة ومهدي أسد رابعا 1922 نقطة ومحمد الشاووش خامسا 1901 نقطة.
وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى ثلاثة أشواط عن فوز كل من الكويتي عبدالرزاق عبدالله بمسابقة الرجال 751 نقطة وفوز القطري أحمد بوشرباك بمسابقة الكبار 623 نقطة، وفوز الكويتية وسمية العبدالله بمسابقة السيدات 648 نقطة وفوز الكويتي عبدالرزاق عبدالله بمسابقة الشباب 751 نقطة.
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