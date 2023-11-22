مع بدء العد التنازلي للختاممنافسة سعودية كويتية على المراكز الأولى ببطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مع‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬تشتعل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬والكبار‭ ‬والشباب‭.‬

في‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬خطفت‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬1763‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬1703‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬ثالثة‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬والإماراتية‭ ‬العنود‭ ‬عبدالله‭ ‬رابعة‭ ‬1650‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنتها‭ ‬زكية‭ ‬المعمري‭ ‬خامسة‭ ‬1644‭ ‬نقطة‭.‬

ولم‭ ‬يتغير‭ ‬الموقف‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬حيث‭ ‬لازال‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬خالد‭ ‬الضبيان‭ ‬ثانيا‭ ‬2157‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬فلاح‭ ‬ثالثا‭ ‬2153‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬رابعا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬خامسا‭ ‬2144‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬ارتقى‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭ ‬2125‭ ‬نقطة‭ ‬ليكسر‭ ‬احتكار‭ ‬اللاعبين‭ ‬السعوديين،‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬2117‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬زياد‭ ‬الطويريب‭ ‬ثالثا‭ ‬2105‭ ‬نقطة‭ ‬وكلا‭ ‬من‭ ‬السعوديان‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬رابعا‭ ‬2095‭ ‬ونواف‭ ‬التميمي‭ ‬خامسا‭ ‬2083‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬لازال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬وخلفه‭ ‬مواطنه‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثانيا‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬ثالثا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬أسد‭ ‬رابعا‭ ‬1922‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬الشاووش‭ ‬خامسا‭ ‬1901‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬751‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬القطري‭ ‬أحمد‭ ‬بوشرباك‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬623‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬648‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬751‭ ‬نقطة‭.‬