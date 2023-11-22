برعاية بتلكومنافسات كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف تنطلق اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تبدأ اليوم الخميس 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة صباحا منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي ستقام على ملاعب النادي الملكي للجولف (رفاع فيوز) ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني بمشاركة 100 لاعب من المحترفين والهواة يمثلون 15 دولة واتحاد جولف.
ويأتي إقامة هذه البطولة السنوية والتي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعم الأول للرياضة والرياضين في المملكة ولاعب الجولف الأول لتكون هذه البطولة احدى المنصات الرياضية الهامة التي تنظم في منطقتنا الخليجية والعربية والتي أصبحت يشار اليها بالبنان لما تحظى من سمعة طيبة في مجال التنظيم والإدارة إضافة إلى المنافسات والإثارة التي غالبا ما تكون فيها جولاتها ومن هنا كان عامل الجذب والاقبال من الاعداد الكبيرة من اللاعبين المحترفين والهواة الذين يقدمون مستويات مميزة في فنون لعبة الجولف.
وصل عدد اللاعبين المحترفين الذين يشاركون في هذه الفعاليات 45 لاعبا من المصنفين عالميا ومنهم من سبق ان شارك في البطولة خلال السنوات الماضية ويتواجد بطل النسخة الاخيرة في البطولة البريطاني سولمان حيث سيقوم بالدفاع عن لقبه أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين ينتمون الى دول بريطانيا وايرلندا واسبانيا والسويد وفرنسا والمغرب ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية بالإضافة الى المحترفين الاجانب المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي قوة
مشاركة اللاعبين المحترفين خلال هذا العام من حرصهم على الفوز بالبطولة من اجل المشاركة في بطولة البحرين العالمية (دي بي وولد) الجولة الاوربية والتي ستقام تحت رعاية سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حيث سعى الاتحاد البحريني للجولف مع المنظمين في الجولة الاوربية بإعطاء فرصة للاعب الذي يحرز لقب بطولة كأس جلالة الملك حمد الخامسة عشر ان يشارك في هذه البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة وهذا بحد ذاته انجاز كبير يحسب للاتحاد البحريني للجولف
في الحصول على هذا العرض والذي سيساهم في ارتقاء المنافسة والاثارة والندية بين جميع المشاركين اضافة الى ذلك المكسب الاخر وهو مشاركة لاعب بحريني والذي يحصل على لقب أفضل لاعب هاو بحريني في البطولة اضافة الى اللاعب فهد عبدالله الحكم الذي فاز بلقب أفضل لاعب بحريني في بطولة البحرين المفتوحة للهواة الخامسة وبذلك سيكون هناك لاعبون بحرينيون يشاركون افضل لاعبي العالم وستكون فرصة جيدة للحصول على الاحتكاك معهم واكتساب الخبرات الفنية من خلال مشاركاتهم معهم في الملعب.
هذا وقد اعد الاتحاد البحريني للجولف برنامج البطولة حيث ستكون البطولة على مدار ثلاثة ايام يتم خلال الجولتين الاولى والثانية تصفية اللاعبين الى 50 لاعبا الذين سوف يتنافسون في الجولة الختامية للفوز بالكأس الغالية.
وعقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف عدة اجتماعات تمهيدية مع ادارة النادي الملكي للجولف تم خلالها التباحث في جاهزية الملعب والتغيرات التي طرأت على قوانين الملعب خاصة بعد الاعمال الفنية التي حدثت مؤخرا في ارضية الملعب بعد التعديلات الاخيرة التي سيكون من خلالها الملعب في أجمل حلته.
كذلك تأكد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين للمنافسة في فعاليات البطولة من الدول العربية خاصة لاعبي المغرب ومصر والسعودية وتونس ولبنان والمملكة الاردنية الهاشمية وبطل النسخة الثالثة عشر المحترف احمد مرجان اول لاعب عربي محترف فاز بالبطولة كما اشرك الاتحاد البحريني للجولف جميع لاعبي المنتخبات الوطنية من العموم والناشئين حيث تأكد مشاركة كل من اللاعبين فهد عبدالله الحكم واحمد محمد الزايد ومحمد ذياب النعيمي وخليفة دعيج الكعبي وخليفة المريسي وعبدالله اليعقوب ويوسف الجناحي وستكون لهم فرصة في الوصول الى الجولة الختامية في فئة الهواة
وكذلك الناشين عبدالرحمن ابراهيم وسلطان عبدالله حيث ستكون لهم فرصة في اكتساب الخبرة من اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة اضافة الى ابطال البحرين المخضرمين عبدالله سلطان الحكم وحمد مبارك العفنان وناصر يعقوب وسلطان عبدالله الحكم.
وتقام البطولة سنويا تحت رعاية عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية حيث ستكون شركة بتلكو الراعي الرسمي للبطولة للمرة الخامسة عشر على التوالي منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م حيث ساهم دعمها المتواصل للاتحاد البحريني للجولف بإظهار
البطولة بالشكل اللائق الذي يعطي صورة حضارية عن مملكة البحرين كما شارك في دعم البطولة كل من شركة المنيوم (البا) وشركة الخليج للبتروكيماويات ومقاولات ناس ومجموعة فولاذ القابضة وخليجي بنك وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي ومجلس التنمية الاقتصادية حيث مساهمتهم
في الدعم سبب رئيسي لنجاح هذه البطولة وازدياد الاقبال في
المشاركة
فيها.
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