برعاية بتلكومنافسات كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف تنطلق اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ (‬رفاع‭ ‬فيوز‭) ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بمشاركة‭ ‬100‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬يمثلون‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬واتحاد‭ ‬جولف‭.‬

ويأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬السنوية‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ولاعب‭ ‬الجولف‭ ‬الأول‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬احدى‭ ‬المنصات‭ ‬الرياضية‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬يشار‭ ‬اليها‭ ‬بالبنان‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيم‭ ‬والإدارة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬والإثارة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬جولاتها‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كان‭ ‬عامل‭ ‬الجذب‭ ‬والاقبال‭ ‬من‭ ‬الاعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭.‬

وصل‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬45‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬المصنفين‭ ‬عالميا‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ويتواجد‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬البريطاني‭ ‬سولمان‭ ‬حيث‭ ‬سيقوم‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬أمام‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬بريطانيا‭ ‬وايرلندا‭ ‬واسبانيا‭ ‬والسويد‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمغرب‭ ‬ومصر‭ ‬وتونس‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المحترفين‭ ‬الاجانب‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

تأتي‭ ‬قوة‭

‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ (‬دي‭ ‬بي‭ ‬وولد‭) ‬الجولة‭ ‬الاوربية‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬حيث‭ ‬سعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬مع‭ ‬المنظمين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاوربية‭ ‬بإعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للاعب‭ ‬الذي‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬انجاز‭ ‬كبير‭ ‬يحسب‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭

‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬والذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬المنافسة‭ ‬والاثارة‭ ‬والندية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬المكسب‭ ‬الاخر‭ ‬وهو‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬بحريني‭ ‬والذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬هاو‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬اللاعب‭ ‬فهد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للهواة‭ ‬الخامسة‭ ‬وبذلك‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬بحرينيون‭ ‬يشاركون‭ ‬افضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬وستكون‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاحتكاك‭ ‬معهم‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬اعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬برنامج‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬الاولى‭ ‬والثانية‭ ‬تصفية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الى‭ ‬50‭ ‬لاعبا‭ ‬الذين‭ ‬سوف‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬للفوز‭ ‬بالكأس‭ ‬الغالية‭.‬

وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬تمهيدية‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬الملعب‭ ‬والتغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬الملعب‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الاعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬التعديلات‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬حلته‭.‬

كذلك‭ ‬تأكد‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬لاعبي‭ ‬المغرب‭ ‬ومصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وتونس‭ ‬ولبنان‭ ‬والمملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وبطل‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر‭ ‬المحترف‭ ‬احمد‭ ‬مرجان‭ ‬اول‭ ‬لاعب‭ ‬عربي‭ ‬محترف‭ ‬فاز‭ ‬بالبطولة‭ ‬كما‭ ‬اشرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬العموم‭ ‬والناشئين‭ ‬حيث‭ ‬تأكد‭ ‬مشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬فهد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحكم‭ ‬واحمد‭ ‬محمد‭ ‬الزايد‭ ‬ومحمد‭ ‬ذياب‭ ‬النعيمي‭ ‬وخليفة‭ ‬دعيج‭ ‬الكعبي‭ ‬وخليفة‭ ‬المريسي‭ ‬وعبدالله‭ ‬اليعقوب‭ ‬ويوسف‭ ‬الجناحي‭ ‬وستكون‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الهواة‭

‬وكذلك‭ ‬الناشين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ابراهيم‭ ‬وسلطان‭ ‬عبدالله‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬ابطال‭ ‬البحرين‭ ‬المخضرمين‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬الحكم‭ ‬وحمد‭ ‬مبارك‭ ‬العفنان‭ ‬وناصر‭ ‬يعقوب‭ ‬وسلطان‭ ‬عبدالله‭ ‬الحكم‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬سنويا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007م‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بإظهار‭

‬البطولة‭ ‬بالشكل‭ ‬اللائق‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬صورة‭ ‬حضارية‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬المنيوم‭ (‬البا‭) ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬ومقاولات‭ ‬ناس‭ ‬ومجموعة‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حيث‭ ‬مساهمتهم‭

‬في‭ ‬الدعم‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬لنجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وازدياد‭ ‬الاقبال‭ ‬في‮

‬المشاركة

فيها‭.‬