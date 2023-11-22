أكثـر من 18 ألفا من الجمهور خرجوا ((مصدومين وحزينين))المدرب أضاع التشكيلة.. واللاعبون أضاعوا الفوز!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ - ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬القدم





الآمال‭ ‬العالية‭ ‬والتفاؤل‭ ‬كان‭ ‬يسود‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬السلك‭ ‬الإداري‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬هي‭ (‬2/0‭) ‬لصالح‭ ‬الضيف‭!‬

أمور‭ ‬كثيرة‭ ‬شهدتها‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.. ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬سيسلط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭.‬





المدرب‭ ‬والتشكيلة

نعم‭ ‬لكل‭ ‬مدرب‭ ‬نظرة‭ ‬فنية‭ ‬حول‭ ‬انتقاء‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬ستمثل‭ ‬تشكيلته،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬بها‭ ‬اللقاء،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ويطمح‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬محاور،‭ ‬ومحاور‭ ‬دفاعية‭ ‬لا‭ ‬ولم‭ ‬تشكل‭ ‬دعمًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬للمقدمة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬تحديدًا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬وجود‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬وعدم‭ ‬استدعاء‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬أو‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭.. ‬لماذا؟‭! ‬

والأدهى‭ ‬وجود‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬وهما‭ ‬محركان‭ ‬رئيسيان‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬ومصدر‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬بالمراوغات‭ ‬والتصويب‭ ‬والتسجيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬الذي‭ ‬سجلّ‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭!‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬نصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بدا‭ ‬جليًا‭ ‬ارتباك‭ ‬وتراجع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬بمدربنا‭ ‬معالجة‭ ‬الوضع‭ ‬وتصحيح‭ ‬تشكيلته‭ ‬بزيادة‭ ‬خط‭ ‬المقدمة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تأخر‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متأخرًا‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭.. ‬لماذا؟





اللاعبون‭ ‬والفرص

فرص‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬إحرازها‭ ‬لكانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬مبكرًا،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بحق‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬سيتخلى‭ ‬عن‭ ‬التراجع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التسجيل،‭ ‬منها‭ ‬تسديدة‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬بالدقيقة‭ (‬3‭) ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬الشباك‭ ‬الجانبي،‭ ‬كرة‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬15‭) ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬‮«‬لوب‮»‬‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬والمرمى،‭ ‬تسديدة‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬أيضًا‭ ‬بالدقيقة‭ (‬43‭) ‬التي‭ ‬اعتلت‭ ‬المرمى‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ورغم‭ ‬تأخر‭ ‬منتخبنا،‭ ‬كرة‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬58‭) ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬المرمى‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس،‭ ‬انفراد‭ ‬صريح‭ ‬لكميل‭ ‬الأسود‭ ‬بالمرمى‭ ‬بالدقيقة‭ (‬56‭) ‬سددها‭ ‬للخارج،‭ ‬تلتها‭ ‬رأسية‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن،‭ ‬ومحاولات‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬فيما‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬من‭ ‬فرصتين‭ ‬وأخطاء‭ ‬دفاعية‭ ‬واهتزاز‭ ‬الحراسة‭ ‬سجل‭ ‬هدفين،‭ ‬وفرصة‭ ‬أخرى‭ ‬وقف‭ ‬لها‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭!‬





الجمهور‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬ووفى‮»‬

بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألفا،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬خيالي‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬متوقع‭ ‬أبدًا،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬غير‭ ‬نهائية‭ ‬أو‭ ‬مصيرية‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬وترينيداد‭ ‬وتوباغو‭ ‬‮«‬التاريخية‮»‬‭.‬

الجمهور‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬ووفى‮»‬‭ ‬وملأ‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬أبيها،‭ ‬وشكلّ‭ ‬صورة‭ ‬مميزة‭ ‬ورائعة‭ ‬بتشجيعه‭ ‬ومساندته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬خرج‭ ‬مصدوما‭ ‬وحزينا‭ ‬لما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬والخسارة‭!‬





الخلاصة

الخسارة‭ ‬أمر‭ ‬وارد‭ ‬وطبيعي،‭ ‬وحدوثها‭ ‬الآن‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تجرعها‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬لا‭ ‬تعوض،‭ ‬وعليه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬رغم‭ ‬حداثته‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬جيدًا‭ ‬بما‭ ‬له‭ ‬وما‭ ‬عليه،‭ ‬ويكون‭ ‬للمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد‭ ‬دور‭ ‬توضيحي‭ ‬لعدة‭ ‬نقاط‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يدركها‭ ‬حول‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬وقدراتهم‭.‬

خسارة‭ ‬يجب‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬والتصفيات‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬وهناك‭ ‬مباريات‭ ‬قادمة‭ ‬يجب‭ ‬اغتنام‭ ‬نقاطها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المشتركة‭ ‬‮«‬المونديالية‭ ‬الآسيوية‮»‬‭.‬