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الأرجنتين تكبد البرازيل أول خسارة على أرضها في تاريخ التصفيات

11/22/2023 7:35:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُنيت‭ ‬البرازيل‭ ‬بأوّل‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬سقطت‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬مشحونة‭ ‬تأخر‭ ‬موعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬شغب‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬68‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬لم‭ ‬يلمع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬لكن‭ ‬زميله‭ ‬المدافع‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتامندي‭ ‬حلّق‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬برأسه‭ ‬إثر‭ ‬ضربة‭ ‬ركنية‭ (‬63‭).‬

وسمح‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الرمزي‭ ‬للأرجنتين‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬البرازيل‭ ‬بأن‭ ‬يحتفظ‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬بصدارة‭ ‬التصفيات‭ ‬الموحّدة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ (‬15-13‭) ‬الفائزة‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬بوليفيا‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وعوّضت‭ ‬‮«‬ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬سقوطها‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬تحديداً‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬بدأت‭ ‬البرازيل‭ ‬تعيش‭ ‬فترة‭ ‬أزمة،‭ ‬إذ‭ ‬مُنيت‭ ‬بخسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬وتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً‭.‬

وكانت‭ ‬البرازيل،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬51‭ ‬مرة‭ ‬وخسرت‭ ‬13‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬قبل‭ ‬سقوطها‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭.‬

وأخفقت‭ ‬البرازيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬ضد‭ ‬الأرجنتين‭.‬

وقال‭ ‬ميسي‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬نحن‭ ‬خارجون‭ ‬من‭ ‬خسارة،‭ ‬وهم‭ ‬عانوا‭ ‬نتائج‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم‭ (...) ‬تتابع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تاريخية‭. ‬ليس‭ ‬انجازنا‭ ‬الأهم‭ ‬لكنه‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ميسي‭ ‬قد‭ ‬توّج‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بلقب‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البرازيل‭ ‬1‭-‬0‭.‬


أجواء‭ ‬مشحونة‭ ‬

وكاد‭ ‬الـ«سوبر‭ ‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ينطلق،‭ ‬إذ‭ ‬عاد‭ ‬لاعبو‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬المدرجات،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬تدخلاً‭ ‬حازماً‭ ‬بالعصي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭. ‬وظهر‭ ‬حارس‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬يحاول‭ ‬القفز‭ ‬فوق‭ ‬حافة‭ ‬المدرجات،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنع‭ ‬شرطي‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬العصا‭. ‬وبدا‭ ‬ميسي‭ ‬يقول‭ ‬لزملائه‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نلعب،‭ ‬نحن‭ ‬عائدون‭ (‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭)‬‮»‬‭.‬

شرح‭ ‬بعدها‭: ‬‮«‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬لأننا‭ ‬وجدناها‭ ‬طريقة‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأمور‭. ‬ذهبنا‭ ‬لرؤية‭ ‬عائلاتنا‭ ‬وجماهيرنا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬بخير،‭ ‬ثم‭ ‬عدنا‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬أناتورغ‭ ‬البرازيلية‭ ‬قد‭ ‬حذّرت‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جزء‭ ‬مخصّص‭ ‬للمشجعين‭ ‬الأرجنتينيين‭ ‬في‭ ‬ماراكانا‭. ‬وتمركز‭ ‬معظمهم‭ ‬وراء‭ ‬المرميين،‭ ‬بين‭ ‬الجمهور‭ ‬البرازيلي‭.‬


ضغط‭ ‬برازيلي‭ ‬

وبعد‭ ‬عودة‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬المدرجات‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬سخونة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭. ‬ارتكب‭ ‬البرازيليون‭ ‬عشرة‭ ‬أخطاء‭ ‬والأرجنتينيون‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلث‭ ‬ساعة‭.‬

وحصل‭ ‬مهاجم‭ ‬البرازيل‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬ثم‭ ‬نال‭ ‬زميله‭ ‬رافينيا‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬وأفلت‭ ‬لاحقاً‭ ‬من‭ ‬الطرد‭.‬

وقبل‭ ‬تلقي‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬البرازيل‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أيامه،‭ ‬واستُبدل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬النجم‭ ‬الخارق‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬فرضوا‭ ‬علينا‭ ‬الضغط،‭ ‬فأخفقنا‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭. ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬يُحسم‭ ‬بتفاصيل‭ ‬صغيرة‮»‬‭.‬

وصنعت‭ ‬البرازيل‭ ‬فرصتين‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة،‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬حرة‭ ‬لرافينيا‭ (‬38‭) ‬وتسديدة‭ ‬لمارتينيلي‭ ‬أنقذها‭ ‬المدافع‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجتاز‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ (‬43‭).‬

بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الاستراحة،‭ ‬كان‭ ‬الحارس‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬حاسماً‭ ‬أمام‭ ‬رافينيا‭ (‬53‭) ‬ومارتينيلي‭ (‬57‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يزرع‭ ‬المخضرم‭ ‬أوتامندي‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬برأسية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أليسون‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬من‭ ‬جيوفاني‭ ‬لو‭ ‬سيلسو‭ (‬63‭). ‬

وأنهى‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬المهاجم‭ ‬جولينتون،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ (‬83‭). ‬

وعبّر‭ ‬مشجعو‭ ‬البرازيل‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬أولي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬لمسة‭ ‬أرجنتينية‭ ‬للكرة‭.‬

نونييس‭ ‬يحلّق‭ ‬

وفي‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬تابعت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نتائجها‭ ‬الجيدة،‭ ‬محققة‭ ‬فوزها‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفتها‭ ‬بوليفيا‭ ‬وصيفة‭ ‬القاع‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وتألق‭ ‬مجدداً‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬مسجّلاً‭ ‬هدفين‭ (‬15‭ ‬و71‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬صديقة‭ ‬عبر‭ ‬غابريال‭ ‬فياميل‭ (‬39‭).‬

وأصبح‭ ‬نونييس‭ ‬ثالث‭ ‬أوروغوياني‭ ‬يسجّل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬بعد‭ ‬روبن‭ ‬سوسا‭ ‬ولويس‭ ‬سواريس‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬تفوز‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكها‭.‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬واصلت‭ ‬كولومبيا‭ ‬الثالثة‭ ‬زخمها‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬أسونسيون‭. ‬وسجّل‭ ‬لكولومبيا‭ ‬التي‭ ‬اخفقت‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬الأخير‭ ‬رافايل‭ ‬سانتوس‭ ‬بورّي‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬11‭). ‬

وتعمقت‭ ‬أزمة‭ ‬تشيلي،‭ ‬ثامنة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الاكوادور‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كيتو،‭ ‬بهدف‭ ‬دولي‭ ‬أول‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬للمخضرم‭ ‬أنخيل‭ ‬مينا‭ (‬21‭).‬

وحصدت‭ ‬بيرو‭ ‬نقطتها‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬والأولى‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬خسارات‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬رابعة‭ ‬الترتيب‭ ‬1‭-‬1‭. ‬وسجّل‭ ‬لبيرو‭ ‬يوشيمار‭ ‬يوتون‭ (‬17‭) ‬وعادل‭ ‬لفنزويلا‭ ‬جيفرسون‭ ‬سافارينو‭ (‬54‭).‬

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