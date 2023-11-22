تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الاسباني للترشح مجددا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استقال‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خافيير‭ ‬تيباس‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬تيباس‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬قدّمت‭ ‬استقالتي‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬ولايتي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ستُفتح‭ ‬عملية‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬سأترشح‭ ‬فيها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لذا‭ ‬سأطلب‭ ‬تأييد‭ ‬وثقة‭ ‬الأندية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬ستُعيّن‭ ‬لجنة‭ ‬انتخابية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تبدأ‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

ويُعدّ‭ ‬تيباس‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬حاليا‭ ‬للانتخابات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ولاية‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وترأس‭ ‬تيباس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2013،‭ ‬وأعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2016‭ ‬ومرة‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭.‬

وقام‭ ‬تيباس،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬هويسكا،‭ ‬بإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وجعل‭ ‬عملية‭ ‬بيعه‭ ‬مركزية،‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬يتفاوض‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬البث‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬تيباس‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬حاليا‭ ‬يحظى‭ ‬سوى‭ ‬بدعم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التنشط‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬للأندية‭ ‬المملوكة‭ ‬للدول‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬