تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الاسباني للترشح مجددا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): استقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس من منصبه أمس الأربعاء من أجل الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.
وقال تيباس (61 عاماً) عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) «قبل دقائق قليلة قدّمت استقالتي من منصب رئيس رابطة الدوري الإسباني، قبل نهاية فترة ولايتي في 23 ديسمبر».
وتابع «ستُفتح عملية انتخابية جديدة سأترشح فيها مرة أخرى، لذا سأطلب تأييد وثقة الأندية لمواجهة التحديات التي نواجهها».
وقالت الرابطة في بيان إنه ستُعيّن لجنة انتخابية في عملية تبدأ على الفور.
ويُعدّ تيباس المرشح الوحيد حاليا للانتخابات، من دون تحديد موعد حتى الآن، بهدف الحصول على ولاية رابعة على التوالي.
وترأس تيباس رابطة الدوري لأول مرة في أبريل 2013، وأعيد انتخابه لهذا المنصب في أكتوبر 2016 ومرة ثالثة في ديسمبر 2019.
وقام تيباس، الرئيس السابق لنادي هويسكا، بإصلاح نظام حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم الإسبانية في عام 2015 وجعل عملية بيعه مركزية، في انجاز فريد من نوعه في إسبانيا، حيث كان كل ناد يتفاوض في السابق بشكل منفصل مع هيئات البث.
كما انتقد تيباس مشروع الدوري السوبر الاوروبي الذي لم يعد حاليا يحظى سوى بدعم ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى «التنشط المالي» للأندية المملوكة للدول بما في ذلك مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.
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