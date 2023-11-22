سكالوني يشكك بإمكانية استمراره مع الأرجنتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانير‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شكّك‭ ‬مدرب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬بامكانية‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬مع‭ ‬أبطال‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إلحاقه‭ ‬خسارة‭ ‬تاريخية‭ ‬بمنتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

قال‭ ‬سكالوني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬مهم‭ ‬أردت‭ ‬قوله‭: ‬الآن‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإيقاف‭ ‬الكرة،‭ ‬لديّ‭ ‬الكثير‭ ‬لأفكر‭ ‬فيه‭ ‬حالياً‭. ‬لقد‭ ‬قدّم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الكثير‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬بما‭ ‬سأقوم‭ ‬به،‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬وداعاً،‭ ‬لكن‭ ‬المستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬جداً‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬الاستمرار‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬سأخبر‭ ‬ذلك‭ ‬للرئيس‭ ‬وسأقول‭ ‬للاعبين‭ ‬لاحقاً،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬يتمتع‭ ‬بكل‭ ‬الطاقة‭ ‬الممكنة‭ ‬ويقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬سكالوني‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬للفوز‭ ‬بكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2021‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يستقيل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬القاعة‭.‬

واكد‭ ‬سكالوني‭ ‬انه‭ ‬فخور‭ ‬بفريقه‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬لنحو‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬اعمال‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنافس‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬يدركون‭ ‬انهم‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية،‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬تدعم‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بتدريبهم‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬عائد‭ ‬لكونه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬‮«‬انزعاج‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة‮»‬‭.‬

واردف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ساعد‭ ‬الفريق‭ ‬ونحن‭ ‬ندرك‭ ‬جيداً‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬الارجنتين‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬المشتركة‭ ‬للتصفيات‭ ‬القارية‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬وهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬وصيفتها‭ ‬الاوروغواي‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُستأنف‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬