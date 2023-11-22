السباحة للأولمبياد الخاص بجدة تواصل أعمالها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تتواصل بمدينة جدة السعودية أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بمشاركة البحرين و14 دولة عربية، التي تنظمها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي.
وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة التي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي قد شهدت كلمة ترحيب من الأولمبياد الخاص السعودي للدكتورة مها الجفالي رئيس الاولمبياد الخاص السعودي، متمنية نجاح الدورة وأن تحقق الاهداف السامية من إقامتها، مرحبة بضيوف المملكة في بلدهم الثاني، كما قام عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للبرنامج السعودي بشكر الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص وما تقدمه من دعم للبرنامج السعودي، الذى يسعى الى استكمال خطة اقامة مجموعة من الدورات التدريبية في الرياضات المختلفة التي بدأت بألعاب القوى، وهذه هي الدورة الثانية، وأنه سعيد بإقبال الدول العربية الكبير على المشاركة في تلك الدورات، حيث تشارك في الدورة مصر، الأردن، المغرب، الامارات، الجزائر، العراق، تونس، عمان، سوريا، لبنان، الكويت، البحرين، موريتانيا، ليبيا والسعودية. كما ألقى الدكتور شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات كلمة نقل فيها تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، متمنيا نجاح أعمال الدورة وأن تثمر إقامة مجموعة من الدورات المحلية في برامجهم الوطنية بعد عودتهم الى ارض الوطن، وأن الرئاسة الاقليمية سوف تواصل إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير المدربين في الرياضات الـ26 الأولمبية التي يضمها الأولمبياد الخاص لبناء قاعدة من المدربين المؤهلين للعمل في الأولمبياد الخاص. وكان اليوم الثاني من أيام الدورة قد بدأ بمحاضرة للدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي عن الرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص، وألقى د. مصطفى ماجد المحاضر الرئيسي في الدورة محاضرتين؛ الأولى بعنوان دور المعلم في التعامل مع اللاعبين من ذوي الاعاقة الفكرية وكيفية انتقائها واختبارهم وإعدادهم لممارسة رياضة السباحة، وتناولت المحاضرة الثانية التحليل الحركي للسباحات الأربع، ثم ألقت د. آية حسن المدير الفني لمراكز خط الجسد بالمدينة المنورة محاضرة عن التغذية الصحية لدى لاعبي الأولمبياد الخاص، واختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى بعنوان الأخطاء الشائعة في تعليم السباحة وطرق تصليحها.
ويشهد الغد من أيام الدورة أربع محاضرات متتالية للدكتور مصطفى ماجد؛ الأولى عن مكونات حمل التدريب وطرق تقنينه، والثانية طرق التدريب في السباح، والثالثة المسابقات الرسمية بالأولمبياد الخاص، ثم ألقت د. آية حسين محاضرة عن الاسعافات الاولية، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى عن الاختلافات في القانون في الأولمبياد الخاص.
وشهدت الدورة مشاركة كبيري المدربين: عبدالرحمن محمود جميل (مصر) تالا إبراهيم بكله (الأردن)، بثينة الحدودية (المغرب)، حامد عبدالباسط غيث (ليبيا)، محمد عبدالكريم أبو جبل (الإمارات)، آسيا غناي (الجزائر)، أحلام محسن (العراق)، محمد مراد الطبرقي (تونس)، فاطمة بنت علي (عمان)، دانا ذياب شباط (سوريا)، عمر المالكي (البحرين)، علي حسين نصار (لبنان)، أحمد رشوان (الكويت)، المعدل الشرقي (موريتانيا)، بالإضافة إلى 28 من كبيري المدربين من السعودية هم: سعيد موسى المغني، عبدالعزيز عطية الله الجهني، مهدي حسين عبدالله الصريمي، إيمان المتولي السيد الصاوي، فوزية صالح الزهراني، ليلى محمد الضامن، سارة محمد العتيبي، علي عبدالعزيز الغامدي، تيسير أحمد الزراع، نشوى جمال، عبدالحميد محمد أمين، محمود حنفي محمد جلال، غازي عبدالله محمد عبدالملك، حسناء علي النعمي، موزة حمود الخالدي، أسماء محمد المحسين، شيرين فهد الجمعان، مهند باعظيم، عبدالحفيظ أحمد باوزير، تامر اياد الشرفا، محمد رضا بدر، سليمان عبدالرحمن سليمان زيد، إبراهيم سعيد عيد حساني.
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