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السباحة للأولمبياد الخاص بجدة تواصل أعمالها

11/22/2023 7:35:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتواصل‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لكبيري‭ ‬مدربي‭ ‬السباحة‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بمشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬و14‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬والأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭.‬

وكانت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدورة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمجمع‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الأولمبي‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيب‭ ‬من‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭ ‬للدكتورة‭ ‬مها‭ ‬الجفالي‭ ‬رئيس‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي،‭ ‬متمنية‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬وأن‭ ‬تحقق‭ ‬الاهداف‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬إقامتها،‭ ‬مرحبة‭ ‬بضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للبرنامج‭ ‬السعودي‭ ‬بشكر‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للبرنامج‭ ‬السعودي،‭ ‬الذى‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬استكمال‭ ‬خطة‭ ‬اقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأنه‭ ‬سعيد‭ ‬بإقبال‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدورات،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬مصر،‭ ‬الأردن،‭ ‬المغرب،‭ ‬الامارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬العراق،‭ ‬تونس،‭ ‬عمان،‭ ‬سوريا،‭ ‬لبنان،‭ ‬الكويت،‭ ‬البحرين،‭ ‬موريتانيا،‭ ‬ليبيا‭ ‬والسعودية‭. ‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الالعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬كلمة‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي،‭ ‬متمنيا‭ ‬نجاح‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬وأن‭ ‬تثمر‭ ‬إقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬برامجهم‭ ‬الوطنية‭ ‬بعد‭ ‬عودتهم‭ ‬الى‭ ‬ارض‭ ‬الوطن،‭ ‬وأن‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬سوف‭ ‬تواصل‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الـ26‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭. ‬وكان‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬الدورة‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بمحاضرة‭ ‬للدكتور‭ ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬الرياضات‭ ‬الموحدة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬وألقى‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬ماجد‭ ‬المحاضر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬محاضرتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬دور‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬الفكرية‭ ‬وكيفية‭ ‬انتقائها‭ ‬واختبارهم‭ ‬وإعدادهم‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة،‭ ‬وتناولت‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثانية‭ ‬التحليل‭ ‬الحركي‭ ‬للسباحات‭ ‬الأربع،‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬د‭. ‬آية‭ ‬حسن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمراكز‭ ‬خط‭ ‬الجسد‭ ‬بالمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬لاعبي‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬واختتم‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بمحاضرة‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬بعنوان‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬السباحة‭ ‬وطرق‭ ‬تصليحها‭.‬

ويشهد‭ ‬الغد‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬الدورة‭ ‬أربع‭ ‬محاضرات‭ ‬متتالية‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬ماجد؛‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬مكونات‭ ‬حمل‭ ‬التدريب‭ ‬وطرق‭ ‬تقنينه،‭ ‬والثانية‭ ‬طرق‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬السباح،‭ ‬والثالثة‭ ‬المسابقات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬د‭. ‬آية‭ ‬حسين‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬الاسعافات‭ ‬الاولية،‭ ‬ويختتم‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بمحاضرة‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭.‬

وشهدت‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيري‭ ‬المدربين‭: ‬عبدالرحمن‭ ‬محمود‭ ‬جميل‭ (‬مصر‭) ‬تالا‭ ‬إبراهيم‭ ‬بكله‭ (‬الأردن‭)‬،‭ ‬بثينة‭ ‬الحدودية‭ (‬المغرب‭)‬،‭ ‬حامد‭ ‬عبدالباسط‭ ‬غيث‭ (‬ليبيا‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬أبو‭ ‬جبل‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬آسيا‭ ‬غناي‭ (‬الجزائر‭)‬،‭ ‬أحلام‭ ‬محسن‭ (‬العراق‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬مراد‭ ‬الطبرقي‭ (‬تونس‭)‬،‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ (‬عمان‭)‬،‭ ‬دانا‭ ‬ذياب‭ ‬شباط‭ (‬سوريا‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬المالكي‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬نصار‭ (‬لبنان‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬رشوان‭ (‬الكويت‭)‬،‭ ‬المعدل‭ ‬الشرقي‭ (‬موريتانيا‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬كبيري‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬هم‭: ‬سعيد‭ ‬موسى‭ ‬المغني،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬الجهني،‭ ‬مهدي‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الصريمي،‭ ‬إيمان‭ ‬المتولي‭ ‬السيد‭ ‬الصاوي،‭ ‬فوزية‭ ‬صالح‭ ‬الزهراني،‭ ‬ليلى‭ ‬محمد‭ ‬الضامن،‭ ‬سارة‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي،‭ ‬علي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الغامدي،‭ ‬تيسير‭ ‬أحمد‭ ‬الزراع،‭ ‬نشوى‭ ‬جمال،‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمد‭ ‬أمين،‭ ‬محمود‭ ‬حنفي‭ ‬محمد‭ ‬جلال،‭ ‬غازي‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬عبدالملك،‭ ‬حسناء‭ ‬علي‭ ‬النعمي،‭ ‬موزة‭ ‬حمود‭ ‬الخالدي،‭ ‬أسماء‭ ‬محمد‭ ‬المحسين،‭ ‬شيرين‭ ‬فهد‭ ‬الجمعان،‭ ‬مهند‭ ‬باعظيم،‭ ‬عبدالحفيظ‭ ‬أحمد‭ ‬باوزير،‭ ‬تامر‭ ‬اياد‭ ‬الشرفا،‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بدر،‭ ‬سليمان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سليمان‭ ‬زيد،‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعيد‭ ‬عيد‭ ‬حساني‭.‬



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