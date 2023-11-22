موسى قرش يغادر إلى الفلبين للمشاركة في بطولة آسيا للترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستعد لاعب المنتخب الوطني للترايثلون موسى قرش، للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في الفلبين يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، حيث غادر البطل البحريني متوجهاً إلى الفلبين للمشاركة في السباق الذي يشتمل على 10 كيلومترات سباحة و40 كيلومترا دراجة و5 كيلومترات جري، ويترأس الوفد البحريني المرافق لقرش، إبراهيم طوق.
وتأتي مشاركة موسى قرش في بطولة آسيا بهدف المنافسة على تحقيق مركز متقدم والصعود على منصة التتويج، على الرغم من صعوبة البطولة التي تشهد مشاركة كبيرة من جانب أفضل اللاعبين في القارة، وكجزء من تحضيراته للمنافسات الدولية وتطوير مستواه الرياضي، يسعى قرش لتحقيق نتائج مشرفة في البطولة وتمثيل البحرين بأفضل شكل ممكن.
تعد بطولة آسيا فرصة مهمة للاعبي الترايثلون للتنافس مع أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية وقياس مستواهم الرياضي، وتعتبر هذه البطولة بمثابة تحدي وفرصة للاعبين لتحقيق إنجازات رياضية وتطوير مهاراتهم.
يعد موسى قرش أحد أبرز الأسماء في رياضة الترايثلون في البحرين، حيث حقق العديد من الإنجازات المهمة في السنوات الأخيرة، وتعكس مشاركته في بطولة آسيا التزامه وإصراره على تحقيق المزيد من النجاحات وتمثيل البحرين على المستوى الدولي.
ووضع الاتحاد البحريني للترايثلون برئاسة عبدالله عبدالسلام دعمه الكامل لمشاركة قرش في البطولة الآسيوية، بهدف تذليل كل الصعاب وتعزيز مكانة المملكة في رياضة الترايثلون بالقارة الآسيوية كونها محطة رئيسية لهذه الرياضة بالقارة الآسيوية.
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