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موسى قرش يغادر إلى الفلبين للمشاركة في بطولة آسيا للترايثلون

11/22/2023 7:35:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستعد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للترايثلون‭ ‬موسى‭ ‬قرش،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬غادر‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬متوجهاً‭ ‬إلى‭ ‬الفلبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬سباحة‭ ‬و40‭ ‬كيلومترا‭ ‬دراجة‭ ‬و5‭ ‬كيلومترات‭ ‬جري،‭ ‬ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المرافق‭ ‬لقرش،‭ ‬إبراهيم‭ ‬طوق‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬موسى‭ ‬قرش‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬بهدف‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬تحضيراته‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬وتطوير‭ ‬مستواه‭ ‬الرياضي،‭ ‬يسعى‭ ‬قرش‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭.‬

تعد‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للاعبي‭ ‬الترايثلون‭ ‬للتنافس‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وقياس‭ ‬مستواهم‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمثابة‭ ‬تحدي‭ ‬وفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭.‬

يعد‭ ‬موسى‭ ‬قرش‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتعكس‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التزامه‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

ووضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬لمشاركة‭ ‬قرش‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بهدف‭ ‬تذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬بالقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬كونها‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بالقارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

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