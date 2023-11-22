جمعة مليئة بإثارة الفعاليات..انطلاق ((بتلكو فتنس)) و((الحلبة لك)) في حلبة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» يوم غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري فعاليتا «بتلكو فتنس» على المضمار وفعالية «الحلبة لك» للسيارات والدراجات النارية، حيث سيكون يوما مليئا بالإثارة من الصباح الباكر حتى المساء.
وستنطلق أول الفعاليات صباح الجمعة من 6 صباحا حتى 10 صباحا وذلك ضمن فعالية جديدة من فعاليات «بتكلو فتنس»، وتعتبر الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعد فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائين المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبي رياضة السيارات والتي تقام في الحلبة وذلك بانطلاق فعاليات «الحلبة لك» يوم الجمعة والتي ستنطلق من 11 صباحا حتى 8 مساء، سيكون بإمكان عشاق ومحبي السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جو من الإثارة التي لا يمكن وصفها.
وسيتمكن محبي وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ وقدره 82.5 دينارا بحرينيا، وذلك ليوم كامل، ونصف يوم بـ55 دينارا بحرينيا، والجولة الواحدة بـ22 دينارا بحرينيا فقط، وذلك خلال الحجز المسبق. أما الحجز بنفس اليوم ستكون الأسعار كالتالي حيث ستكون بـ 93.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و66 دينارا بحرينيا لنصف يوم و27.5 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة.
ويعد الحجز المسبق ضروريا للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة، جهز سيارتك أو دراجتك النارية وشارك فعاليات «الحلبة لك» ليوم كامل من الإثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.
لمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية أو أي فعالية من فعاليات حلبة البحرين الدولية، تفضل بزيارة bahraingp . com أو اتصل بالخط الساخن على + 973-17450000.
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