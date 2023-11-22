بعد عودتهم من البطولة العربية بالإسكندريةاستقبال بطلي كمال الأجسام المتوجين بالذهبية والبرونزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استقبالا‭ ‬لمنتخب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بالبطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬بذهبية‭ ‬وبرونزية‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬المنتخب‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

وكان‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ومدير‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬الأبطال‭ ‬لدى‭ ‬عودتهم‭ ‬بمعية‭ ‬رئيسة‭ ‬الوفد‭ ‬عائشة‭ ‬أحمدي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬عبدالله‭ ‬الفرج‭.‬

واستقبل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬المنصور‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬ذهبية‭ ‬الفيزيك‭ ‬173‭ ‬سم‭ ‬واللاعب‭ ‬محمد‭ ‬بوخلاف‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬برونزية‭ ‬فئة‭ ‬الكلاسيك‭ ‬176‭ ‬سم‭ ‬بالورود‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬البطلان‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متميز‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬العربي‭.‬



