نجاح متميز لبطولة افتتاح الموسم نادي الرفاع للتنس يستعد لتنظيم بطولة ديسمبر المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستعد نادي الرفاع للتنس لتنظيم بطولة ديسمبر المفتوحة للتنس، وهي ثاني بطولات الموسم على أجندة موسم فعاليات النادي الذي انطلق مطلع الشهر الجاري ببطولة افتتاح الموسم.
وأعلن النادي فئات البطولة والتي تتضمن فئة المستوى الخامس للفردي للسيدات، وفئات المستويات السادس والسابع والثامن لفردي الرجال بالإضافة إلى مسابقة المستوى الثامن لزوجي الرجال.
كما أعلن النادي الموعد النهائي للتسجيل في البطولة، حيث سيغلق باب التسجيل في 28 نوفمبر الجاري، وستنطلق منافسات البطولة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.
وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لنادي الرفاع للتنس إياد العلوي إن بطولة ديسمبر من البطولات المهمة في روزنامة النادي، خصوصا وأنها تنظم بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني، حيث يتطلع النادي إلى المساهمة في هذه الاحتفالات من خلال تنظيم هذه البطولة الرياضية المتميزة.
وأضاف العلوي أن النادي نظم خلال الشهر الجاري بطولة افتتاح الموسم، حيث لاقت إقبالا ومشاركة مميزة من اللاعبين البحرينيين والمقيمين في المملكة، حيث كانت بداية موسم البطولات محفزة من خلال هذا الإقبال، ويسعى النادي إلى تقديم الأفضل خلال بطولة ديسمبر المقبلة.
وختم العلوي حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح بطولة افتتاح الموسم وتميزها، متمنيا أن تحظى البطولات بالمزيد من الدعم والرعاية من قبل الشركات المحلية من أجل دفع النادي للمزيد من النجاحات وتنظيم المزيد من البطولات التي تسهم في تنمية وتطوير قدرات اللاعبين البحرينيين في لعبة التنس.
ختام مميز لبطولة افتتاح الموسم
وكان النادي اختتم بطولة افتتاح الموسم بتميز، حيث أقيمت المواجهات النهائية لكافة مستويات البطولة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:
في فئة فردي السيدات، توجت اللعبة ياسمين كازاك بالمركز الأول، وحلت اللاعبة إيما منصوري في المركز الثاني.
وفي مسابقة فردي الرجال للمستوى السادس، توج اللاعب نيمانجا ماتيك بالمركز الأول بعد فوزه على اللاعب محمد جناحي في المباراة النهائية بنتيجة 6/3 و6/2.
وفي مسابقة فردي الرجال للمستوى السابع، توج اللاعب عبدالله أحمد بلقب البطولة بفوزه على اللاعب بدر السبيط بنتيجة 6/4 و6/3 في المباراة النهائية للمسابقة.
وتوج اللاعب فيصل مسيح بلقب مسابقة فردي الرجال للمستوى الثامن بعد تغلبه على اللاعب محمد تقي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 6/3 و6/3.
فيما توج الثنائي فيصل أحمدي ونالان كابا ببطولة زوجي الرجال، وجاء في المركز الثاني الثنائي فلورين أوبرا وفارس التوبلي.
وفي ختام منافسات البطولة قام المدير التنفيذي للنادي إياد العلوي والمدير الفني بالنادي فلورين أوبرا والمدربة سليمة البناء بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات والمسابقات.
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