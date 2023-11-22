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نجاح متميز لبطولة افتتاح الموسم نادي الرفاع للتنس يستعد لتنظيم بطولة ديسمبر المفتوحة للتنس

11/22/2023 7:35:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستعد‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ديسمبر‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬وهي‭ ‬ثاني‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬موسم‭ ‬فعاليات‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬ببطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬فئات‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬فئة‭ ‬المستوى‭ ‬الخامس‭ ‬للفردي‭ ‬للسيدات،‭ ‬وفئات‭ ‬المستويات‭ ‬السادس‭ ‬والسابع‭ ‬والثامن‭ ‬لفردي‭ ‬الرجال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬المستوى‭ ‬الثامن‭ ‬لزوجي‭ ‬الرجال‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيغلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وستنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس‭ ‬إياد‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬روزنامة‭ ‬النادي،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنها‭ ‬تنظم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭.‬

وأضاف‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬نظم‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬ومشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬البطولات‭ ‬محفزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال،‭ ‬ويسعى‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبلة‭.‬

وختم‭ ‬العلوي‭ ‬حديثه‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬بطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬وتميزها،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬البطولات‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬النادي‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬وتنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭.‬

ختام‭ ‬مميز‭ ‬لبطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم

وكان‭ ‬النادي‭ ‬اختتم‭ ‬بطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬بتميز،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المواجهات‭ ‬النهائية‭ ‬لكافة‭ ‬مستويات‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

في‭ ‬فئة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات،‭ ‬توجت‭ ‬اللعبة‭ ‬ياسمين‭ ‬كازاك‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬إيما‭ ‬منصوري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬للمستوى‭ ‬السادس،‭ ‬توج‭ ‬اللاعب‭ ‬نيمانجا‭ ‬ماتيك‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬للمستوى‭ ‬السابع،‭ ‬توج‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬بدر‭ ‬السبيط‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة‭.‬

وتوج‭ ‬اللاعب‭ ‬فيصل‭ ‬مسيح‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬للمستوى‭ ‬الثامن‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

فيما‭ ‬توج‭ ‬الثنائي‭ ‬فيصل‭ ‬أحمدي‭ ‬ونالان‭ ‬كابا‭ ‬ببطولة‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الثنائي‭ ‬فلورين‭ ‬أوبرا‭ ‬وفارس‭ ‬التوبلي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬قام‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬إياد‭ ‬العلوي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬بالنادي‭ ‬فلورين‭ ‬أوبرا‭ ‬والمدربة‭ ‬سليمة‭ ‬البناء‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والمسابقات‭.‬

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