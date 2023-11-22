الفائز بالفطرة ألونسو يحلم بمنح ليفركوزن باكورة ألقابه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ليفركوزن‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرّب‭ ‬الصاعد‭ ‬بقوّة‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكناً‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بداية‭ ‬أفضل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭.‬

يُعدّ‭ ‬ألونسو‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬فائزاً‭ ‬بالفطرة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬وكان‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬المتوّج‭ ‬بمونديال‭ ‬2010‭ ‬وكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2008‭ ‬و2012‭.‬

بعد‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬وانتقاله‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬هندس‭ ‬صعود‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الستينيات‭.‬

انتقل‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬يترنّح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭.‬

رغم‭ ‬التذبذبات‭ ‬المبكّرة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬مرّة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬رفع‭ ‬ألونسو‭ ‬باير‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬وبلغ‭ ‬معه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

ومع‭ ‬البداية‭ ‬الرائعة‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ (‬16‭ ‬فوزاً‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭)‬،‭ ‬بدأت‭ ‬جماهير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬تحلم‭ ‬بلقب‭ ‬البوندسليغا‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وحتى‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الراين‭-‬الرور‭ ‬الصناعية‭ ‬المهووسة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بدأ‭ ‬الوسط‭ ‬الكروي‭ ‬يشعر‭ ‬بقدوم‭ ‬مدرب‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬





‮«‬إمكانات‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬

في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬التي‭ ‬يحل‭ ‬فيها‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬حصد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬ممكنة،‭ ‬معادلاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجّل‭ ‬باسم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بقيادة‭ ‬الإسباني‭ ‬الآخر‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬موسم‭ ‬2015‭-‬2016‭.. ‬انذاك،‭ ‬كان‭ ‬ألونسو‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭.‬

قال‭ ‬ألونسو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬أخرى‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬وصفة‭ ‬سحرية‭ ‬وراء‭ ‬نهجه‭ ‬‮«‬أتحدّث،‭ ‬أعمل،‭ ‬أظهر،‭ ‬أتحسّن،‭ ‬أقوم‭ ‬بتمرين‭ ‬جماعي،‭ ‬تمرين‭ ‬فردي،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬اسماء‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭: ‬هي‭ ‬محادثة‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬المدرّب‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬مدركاً‭ ‬للـ«إمكانات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭ ‬لفريقه‭ ‬عندما‭ ‬استلم‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجيّد‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬المزاج‭ ‬والثقة،‭ ‬بمقدورنا‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يذكّر‭ ‬أسلوب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬كثافة‭ ‬التمرير،‭ ‬بطريقة‭ ‬لعب‭ ‬فرق‭ ‬غوارديولا،‭ ‬رفض‭ ‬ألونسو‭ ‬مقارنات‭ ‬مماثلة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬تيكي‭-‬تاكا‭.. ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬تكون‭ ‬تيكي‭-‬تاكا‭ ‬حيازة‭ ‬دفاعية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬لعبت‭ ‬فيها،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

قد‭ ‬تكون‭ ‬فلسفة‭ ‬ألونسو‭ ‬التدريبية‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬متشبثاً‭ ‬بها‭.‬

من‭ ‬الواضح‭ ‬ادراكه‭ ‬لأهمية‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬لست‭ ‬متشدّدا‭ ‬بتطبيق‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬محدّد‭. ‬كلا،‭ ‬لأنك‭ ‬أنت‭ (‬المدرّب‭) ‬لست‭ ‬الشخص‭ ‬الأهمّ‭. ‬الشبان‭ ‬الآخرون‭ (‬اللاعبون‭) ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬منك‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬ألقى‭ ‬تشجيعاً‭ ‬لأكون‭ ‬مبتكراً‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬أن‭ ‬اتخذ‭ ‬قراراتي‭ ‬بنفسي‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بكوننا‭ ‬رجالاً‭ ‬آليين‭.. ‬لديهم‭ ‬المعرفة‭ ‬والجودة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الجيّدة‮»‬‭.‬

وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬يرسل‭ ‬تمريرات‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭.‬

يبتسم‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬السابق‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬ممرّر‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬ويقرّ‭ ‬انه‭ ‬يفتقد‭ ‬لأيام‭ ‬اللعب‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬لكن‭ ‬نعم‭. ‬أنا‭ ‬مشتاق‭ (‬للعب‭)‬‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬ان‭ ‬التدريب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مماثلاً‭. ‬اللعب‭ ‬أفضل،‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬وقائد‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق،‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬مدرّبه‭ ‬حسّن‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‭ ‬‮«‬يكشف‭ ‬لي‭ ‬ألونسو‭ ‬عن‭ ‬الكثير،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مميّز‮»‬‭.‬





وأخيراً‭ ‬لقب‭ ‬لليفركوزن؟‭ ‬

يأمل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1904‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬صناعة‭ ‬الأدوية‭ ‬باير،‭ ‬في‭ ‬فكّ‭ ‬عقدة‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف،‭ ‬مع‭ ‬حلوله‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬ومرّة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2002‭.‬

لكن‭ ‬ألونسو‭ ‬رفض‭ ‬حصر‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتوّج‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬متتالية‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬التحدي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭. ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬ضدّ‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانجاز،‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬اليها،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بمقدورنا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المركز‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بقينا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ (‬نيسان‭) ‬أبريل،‭ ‬سنرى‭ ‬بالطبع،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكراً‭ ‬الآن‭. ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثباتنا‮»‬‭.‬

آخر‭ ‬مدرّب‭ ‬وضع‭ ‬حداً‭ ‬لهيمنة‭ ‬بايرن‭ ‬كان‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭.‬

يصف‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬كلوب‭ ‬بـ‮«‬غير‭ ‬المعقول‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬انه‭ ‬أعاد‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أودّ‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭. ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬ايصال‭ ‬الرسائل‭ (‬بوضوح‭)‬،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬أفضل‭ ‬وراء‭ ‬الأبواب‭ ‬المغلقة‮»‬‭.‬

ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬يصف‭ ‬نفسه‭ ‬بـ‮«‬الباسكي،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬تأثير‭ ‬ألماني‮»‬،‭ ‬دعم‭ ‬كلوب‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬الجريح‭ ‬راهناً،‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬ينتهي‭ ‬من‭ ‬ليفربول،‭ ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬إذا‭ ‬أرادها‮»‬‭.‬





هنا‭ ‬‮«‬100 ‭%‬ ‮»‬

لم‭ ‬يمرّ‭ ‬نجاح‭ ‬ألونسو‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬فبدأت‭ ‬التقارير‭ ‬تربطه‭ ‬بتدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

شرح‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬متى‭ ‬ستأتي‭ ‬اللحظة‭. ‬أنا‭ ‬منخرط‭ ‬هنا‭ ‬راهناً‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وذهني‭ ‬هنا‭ ‬100 ‭%‬ ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬استمتع‭ ‬بوقتي‭ ‬هنا،‭ ‬ولدي‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬لأكون‭ ‬إيجابياً‭ ‬حيال‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

بعدما‭ ‬عُرف‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬كلاعب،‭ ‬قال‭ ‬ألونسو‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬‮«‬يتعرّض‭ ‬للضغط‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآخرين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اقرارات‭ ‬‮«‬سأتخذ‭ ‬قراراتي‭ ‬بنفسي‭ ‬عندما‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬مناسب‮»‬‭.‬



