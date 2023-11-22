-->

Thursday, 23 November 2023 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تستعد لكأس آسيا بـ ((إرث المونديال))

11/22/2023 7:35:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بهدوء‭ ‬يخرقه‭ ‬بعض‭ ‬الزائرين‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬رمزية،‭ ‬تستقرّ‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‮»‬‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬كورنيش‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مونديال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وتبدو‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬مصطفة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استعادة‭ ‬الزخم‭ ‬الجماهيري‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬1988‭ ‬و2011‭.‬

وأسند‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬لقطر،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬المعتذرة‭ ‬بسبب‭ ‬سياستها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬أول‭ ‬استثمار‭ ‬للدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬لإرثها‭ ‬المونديالي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭.‬


يقول‭ ‬جاسم‭ ‬الجاسم،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة،‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬حدثاً‭ ‬يتفوّق‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكّد‭! ‬لكننا‭ ‬كلجنة‭ ‬منظّمة‭ ‬محلية،‭ ‬سنقوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وكأننا‭ ‬ننظّم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يستذكر‭ ‬جاسم‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬‮«‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬يومًا‭ ‬متوترًا‭ ‬للغاية،‭ ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬وفخورين‭ ‬جدًا‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬كدولة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬نيلها‭ ‬شرف‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬أثار‭ ‬زوبعة‭ ‬واتهامات‭ ‬بشراء‭ ‬الأصوات،‭ ‬تحوّلت‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬ورشة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬انطلقت‭ ‬المشاريع‭ ‬لإصلاح‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنقل‭ ‬والإقامة‭ ‬وملاعب‭ ‬الاستضافة‭.‬

يرفض‭ ‬الجاسم‭ ‬ما‭ ‬وُصف‭ ‬بأنه‭ ‬أغلى‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بتكلفة‭ ‬220‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬طبعًا،‭ ‬البطولة‭ ‬تستحق‭ ‬ما‭ ‬أُنفِق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬عدلاً‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬220‭ ‬مليار‭ ‬التي‭ ‬أنفِقت‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطار‭ ‬والمترو‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرقات،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬سرّعت‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع،‭ ‬كالمترو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كلفته‭ ‬تقلّصت‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقرّرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرّراً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬شُيّدت‭ ‬بكلفة‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬


‮«‬مصير‭ ‬الملاعب‭ ‬معلق‮»‬‭ ‬

كان‭ ‬مقرّراً‭ ‬تقليص‭ ‬حجم‭ ‬الملاعب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ (‬80‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭)‬،‭ ‬وتفكيك‭ ‬ونقل‭ ‬ملعب‭ ‬974،‭ ‬المشيّد‭ ‬من‭ ‬حاويات‭ ‬الشحن،‭ ‬بالكامل،‭ ‬لكن‭ ‬وبحسب‭ ‬الجاسم،‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬علّقت‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬مهمة‭ ‬مديرها‭ ‬التنفيذي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬الآن‭ ‬لاستاد‭ ‬لوسيل‭ ‬هو‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويج‭ ‬الأرجنتين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬يقول‭ ‬جاسم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لاستاد‭ ‬974،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬قريباً‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يرى‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجمة‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬لها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬رؤية‭ ‬البعض‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستحق‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بدليل‭ ‬أنها‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬يرى‭ ‬الدكتور‭ ‬دانيال‭ ‬رايشي،‭ ‬الاستاذ‭ ‬المحاضر‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬أدخلت‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حين‭ ‬فتحت‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية،‭ ‬مكاتباً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬للإصلاحات‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬رايشي‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬ادراج‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬للأجور‭ ‬وتوقف‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬الكفالة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬اعرفه‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬تحدياً‭ ‬للمستقبل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موجة‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفعة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬اتّهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬بالفشل‭ ‬المستمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬قصّرت‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬المقدّمة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬ردّ‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬سرّعت‮»‬‭ ‬إصلاحات‭ ‬العمل‭ ‬وتركت‭ ‬‮«‬إرثا‭ ‬دائما‭ ‬للبطولة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هشام‭ ‬هيلير،‭ ‬خبير‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬اعتُبر‭ ‬انتقادات‭ ‬عدوانية‭ ‬لقطر‭ ‬‮«‬عزّزت‭ ‬مكانة‭ ‬الدوحة‭ ‬وصورتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بجامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬إنه‭ ‬يُنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬لكونها‭ ‬عربية‭ ‬ومسلمة‭. ‬وعندما‭ ‬يتم‭ ‬تأطير‭ ‬الانتقادات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬حشد‭ ‬للدوحة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬


‮«‬قطر‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‮»‬‭ ‬

وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب،‭ ‬بملف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬اسبانيا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬لمونديال‭ ‬2030،‭ ‬و11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الاستضافة‭ ‬السعودية‭ ‬لنسخة‭ ‬2034،‭ ‬يعتبر‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬بأن‭ ‬تحلم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كاس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اردت‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬سترى‭ ‬استضافة‭ ‬لدول‭ ‬مثل‭ ‬قطر،‭ ‬المغرب،‭ ‬والسعودية،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬فهم‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تصديق‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬رايشي‭ ‬إن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تلميع‭ ‬مكانة‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬المقاطعة‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬السعودية‭ ‬لقطر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جيرانها‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬يرتدي‭ ‬وشاحاً‭ ‬سعودياً‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وعندما‭ ‬ترى‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭... ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬نفسها‭ ‬ساهمت‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أسميه‭ ‬إحياء‭ ‬القومية‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث