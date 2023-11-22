قطر تستعد لكأس آسيا بـ ((إرث المونديال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بهدوء‭ ‬يخرقه‭ ‬بعض‭ ‬الزائرين‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬رمزية،‭ ‬تستقرّ‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‮»‬‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬كورنيش‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مونديال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وتبدو‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬مصطفة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استعادة‭ ‬الزخم‭ ‬الجماهيري‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬1988‭ ‬و2011‭.‬

وأسند‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬لقطر،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬المعتذرة‭ ‬بسبب‭ ‬سياستها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬أول‭ ‬استثمار‭ ‬للدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬لإرثها‭ ‬المونديالي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭.‬





يقول‭ ‬جاسم‭ ‬الجاسم،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة،‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬حدثاً‭ ‬يتفوّق‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكّد‭! ‬لكننا‭ ‬كلجنة‭ ‬منظّمة‭ ‬محلية،‭ ‬سنقوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وكأننا‭ ‬ننظّم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يستذكر‭ ‬جاسم‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬‮«‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬يومًا‭ ‬متوترًا‭ ‬للغاية،‭ ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬وفخورين‭ ‬جدًا‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬كدولة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬نيلها‭ ‬شرف‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬أثار‭ ‬زوبعة‭ ‬واتهامات‭ ‬بشراء‭ ‬الأصوات،‭ ‬تحوّلت‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬ورشة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬انطلقت‭ ‬المشاريع‭ ‬لإصلاح‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنقل‭ ‬والإقامة‭ ‬وملاعب‭ ‬الاستضافة‭.‬

يرفض‭ ‬الجاسم‭ ‬ما‭ ‬وُصف‭ ‬بأنه‭ ‬أغلى‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بتكلفة‭ ‬220‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬طبعًا،‭ ‬البطولة‭ ‬تستحق‭ ‬ما‭ ‬أُنفِق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬عدلاً‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬220‭ ‬مليار‭ ‬التي‭ ‬أنفِقت‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطار‭ ‬والمترو‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرقات،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬سرّعت‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع،‭ ‬كالمترو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كلفته‭ ‬تقلّصت‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقرّرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرّراً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬شُيّدت‭ ‬بكلفة‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬





‮«‬مصير‭ ‬الملاعب‭ ‬معلق‮»‬‭ ‬

كان‭ ‬مقرّراً‭ ‬تقليص‭ ‬حجم‭ ‬الملاعب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ (‬80‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭)‬،‭ ‬وتفكيك‭ ‬ونقل‭ ‬ملعب‭ ‬974،‭ ‬المشيّد‭ ‬من‭ ‬حاويات‭ ‬الشحن،‭ ‬بالكامل،‭ ‬لكن‭ ‬وبحسب‭ ‬الجاسم،‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬علّقت‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬مهمة‭ ‬مديرها‭ ‬التنفيذي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬الآن‭ ‬لاستاد‭ ‬لوسيل‭ ‬هو‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويج‭ ‬الأرجنتين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬يقول‭ ‬جاسم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لاستاد‭ ‬974،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬قريباً‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يرى‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجمة‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬لها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬رؤية‭ ‬البعض‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستحق‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بدليل‭ ‬أنها‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬يرى‭ ‬الدكتور‭ ‬دانيال‭ ‬رايشي،‭ ‬الاستاذ‭ ‬المحاضر‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬أدخلت‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حين‭ ‬فتحت‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية،‭ ‬مكاتباً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬للإصلاحات‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬رايشي‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬ادراج‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬للأجور‭ ‬وتوقف‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬الكفالة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬اعرفه‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬تحدياً‭ ‬للمستقبل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موجة‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفعة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬اتّهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬بالفشل‭ ‬المستمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬قصّرت‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬المقدّمة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬ردّ‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬سرّعت‮»‬‭ ‬إصلاحات‭ ‬العمل‭ ‬وتركت‭ ‬‮«‬إرثا‭ ‬دائما‭ ‬للبطولة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هشام‭ ‬هيلير،‭ ‬خبير‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬اعتُبر‭ ‬انتقادات‭ ‬عدوانية‭ ‬لقطر‭ ‬‮«‬عزّزت‭ ‬مكانة‭ ‬الدوحة‭ ‬وصورتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بجامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬إنه‭ ‬يُنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬لكونها‭ ‬عربية‭ ‬ومسلمة‭. ‬وعندما‭ ‬يتم‭ ‬تأطير‭ ‬الانتقادات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬حشد‭ ‬للدوحة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬





‮«‬قطر‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‮»‬‭ ‬

وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب،‭ ‬بملف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬اسبانيا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬لمونديال‭ ‬2030،‭ ‬و11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الاستضافة‭ ‬السعودية‭ ‬لنسخة‭ ‬2034،‭ ‬يعتبر‭ ‬الجاسم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬بأن‭ ‬تحلم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كاس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اردت‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬سترى‭ ‬استضافة‭ ‬لدول‭ ‬مثل‭ ‬قطر،‭ ‬المغرب،‭ ‬والسعودية،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬فهم‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تصديق‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬رايشي‭ ‬إن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تلميع‭ ‬مكانة‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬المقاطعة‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬السعودية‭ ‬لقطر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جيرانها‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬يرتدي‭ ‬وشاحاً‭ ‬سعودياً‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وعندما‭ ‬ترى‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭... ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬نفسها‭ ‬ساهمت‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أسميه‭ ‬إحياء‭ ‬القومية‭ ‬العربية‮»‬‭.‬