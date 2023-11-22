نتنياهو: الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف.وقال نتنياهو إنه يشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المختطفين في غزة.

وأضاف أننا نعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.



وأشار نتنياهو إلى أن إعادة المخطوفين مهمة مقدسة لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية.



وبيّن أن إسرائيل تستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة.



وأوضح أن الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.



وتابع أن الصليب الأحمر سيُسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة.