مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة على الحدود الأمريكية الكندية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت فوكس نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بتفجير سيارة مفخخة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.
وقالت "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في الانفجار على الجانب الأمريكي من الجسر الواصل مع جارتها الكندية باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".
وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وجاء في تقرير القناة أن "السيارة كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى كندا وكانت في طريقها نحو مبنى حرس الحدود".
RT
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