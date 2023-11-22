مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة على الحدود الأمريكية الكندية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت فوكس نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بتفجير سيارة مفخخة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.



وقالت "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في الانفجار على الجانب الأمريكي من الجسر الواصل مع جارتها الكندية باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".

وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وجاء في تقرير القناة أن "السيارة كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى كندا وكانت في طريقها نحو مبنى حرس الحدود".



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