المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة حرير العسكرية الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان مساء الأربعاء أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.
وقالت في البيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة،
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".
وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.
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