المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة حرير العسكرية الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان مساء الأربعاء أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.



وقالت في البيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة،

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.