غانتس: ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت

غانتس: ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت
التاريخ
11/22/2023 7:30:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إن ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت.
وأضاف أنه لن يمر أي هجوم علينا دون رد، في إشارة إلى استهداف حزب الله للمستوطنات الإسرائيلية.
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