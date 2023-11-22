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غانتس: ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت

11/22/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إن ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت.

وأضاف أنه لن يمر أي هجوم علينا دون رد، في إشارة إلى استهداف حزب الله للمستوطنات الإسرائيلية.

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