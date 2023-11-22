أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا

أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا
التاريخ
11/22/2023 7:30:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى التواصل مع السلطات الأمريكية.
وأشار ترودو إلى أن كندا "تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع عمليات التفتيش الجارية على الحدود الأمريكية بعد الانفجار على الجسر.
RT
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