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أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا

11/22/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى التواصل مع السلطات الأمريكية.


وأشار ترودو إلى أن كندا "تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع عمليات التفتيش الجارية على الحدود الأمريكية بعد الانفجار على الجسر.

RT

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