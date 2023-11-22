خريجو الحقوق.. والحزمة الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واليوم‭ ‬ومع‭ ‬التحرك‭ ‬المحمود‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لحث‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭.. ‬ثمة‭ ‬مسألة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬تحركات‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كيفية‭ ‬استثمار‭ ‬الحزمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬لخريجي‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكثر‭ ‬‮«‬بطالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬خاصة‭ ‬مجال‭ ‬الحقوق‭ ‬ومجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭. ‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬عمل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة،‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المزايا‭ ‬المشجعة،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬سكرتارية‭ ‬أو‭ ‬‮«‬طبّاع‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬مخلص‭ ‬معاملات‭ ‬عند‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬الدراسة‭ ‬ولا‭ ‬الخبرة‭.. ‬ولكن‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬عمل،‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬موردا‭ ‬ماليا،‭ ‬تعينه‭ ‬وتعين‭ ‬أسرته‭ ‬ووالديه،‭ ‬الذين‭ ‬صرفوا‭ ‬عليه‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬‮«‬دم‭ ‬قلبهم‮»‬‭ ‬لأجل‭ ‬الدراسة‭.‬

أعرف‭ ‬أحد‭ ‬خريجي‭ ‬الحقوق‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬التذاكر‭ ‬عند‭ ‬المنافذ‮»‬،‭ ‬وخريجة‭ ‬إدارة‭ ‬أعمال‭ ‬اضطرت‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬‮«‬الكرك‮»‬،‭ ‬وأخرى‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬‮«‬بوتيك‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬الأكثرية‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬ليس‭ ‬عيبا،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الشاب‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬وظيفة‭ ‬مناسبة‭.‬

الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ومع‭ ‬تحركاتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬والتطوير‭ ‬والتدريب،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬تحريك‮»‬‭ ‬قوائم‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وقوائم‭ ‬الانتظار‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وقوائم‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬كالطب‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والتربية‭ ‬والشريعة،‭ ‬وحتى‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والإعلام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الحقوق‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬تائهون‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬سوف‭ ‬يلتقطهم‭ ‬ويحتضنهم،‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬والمستقبل‭.‬

ربما‭ ‬هي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬لتمكين،‭ ‬في‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مسار‭ ‬آخر‭ ‬موازٍ‭ ‬لمسار‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الحزمة،‭ ‬وهو‭ ‬مسار‭ ‬توظيف‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأكثر‭ ‬‮«‬بطالة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬قناة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخاصة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬الخريجين،‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬التوظيف‭ ‬لخريجي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬تخصصاتهم،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وظائف‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬مسار‭ ‬التخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬وحاجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

اليد‭ ‬الواحدة‭ ‬لا‭ ‬تصفق‭.. ‬ولن‭ ‬تنجز‭ ‬وتنتج‭.. ‬و«تمكين‮»‬‭ ‬وحدها‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬بفعالية‭.. ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬‮«‬تنشيط‮»‬‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬‮«‬إلزاميا‮»‬‭.. ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الإحلال‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قرابة‭ (‬7‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭) ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬الأجانب،‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭.. ‬مشوار‭ ‬الألف‭ ‬ميل‭ ‬يبدأ‭ ‬بخطوة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مستحيل‭ ‬أمام‭ ‬الإرادة‭ ‬الوطنية‭.‬