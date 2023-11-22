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أوباما ودوره في الجرائم الصهيونية

11/22/2023 7:27:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عنده‭ ‬مطولا‭ ‬ونتأمل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬بالضبط‭.‬

نعني‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬اجتاح‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والعالم‭ ‬لمسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬يسب‭ ‬فيه‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بأقبح‭ ‬العبارات،‭ ‬ثم‭ ‬يقول‭: ‬لقد‭ ‬قتلنا‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭.‬

قد‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬العداء‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬أي‭ ‬أمريكي‭ ‬أو‭ ‬أوروبي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العنصرية‭ ‬وهذا‭ ‬التأييد‭ ‬للجرائم‭ ‬الصهيونية‭.‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬هذا‭. ‬

هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬ويدعى‭ ‬ستيوارت‭ ‬سيلدوويتز‭ ‬احتل‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭. ‬كان‭ ‬مديرا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬ودبلوماسيا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬خدم‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬رئاسات‭ ‬وكان‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬مديرية‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬يناير‭ ‬2011‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

هو‭ ‬إذن‭ ‬أحد‭ ‬أركان‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬الكبار،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كلامه‭ ‬محسوبا،‭ ‬لكنه‭ ‬أظهر‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العنصرية‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الحقد‭ ‬والحماس‭ ‬للجرائم‭ ‬الصهيونية‭. ‬ومن‭ ‬الملاحظ‭ ‬أنه،‭ ‬وهو‭ ‬مواطن‭ ‬أمريكي،‭ ‬يتحدث‭ ‬باعتباره‭ ‬صهيونيا‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬متفاخرا‭: ‬لقد‭ ‬قتلنا‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬فلسطيني‭.‬

ما‭ ‬فعله‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬يثير‭ ‬قضية‭ ‬مهمة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬بالنا،‭ ‬وهي‭ ‬دور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬أوباما‭ ‬وإدارته‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

أوباما‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬حالة‭ ‬العداء‭ ‬والكراهية‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬عموما،‭ ‬والتي‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التأييد‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬للجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬اليوم‭. ‬

أوباما‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬عامة‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬ومنبع‭ ‬الإرهاب‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬وكان‭ ‬يكِنّ‭ ‬احتقارا‭ ‬شديدا‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬ولم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مواقفه‭ ‬وتصريحاته‭.. ‬قال‭ ‬علنا‭ ‬إنه‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متخلفة‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬العصر‭ ‬ولا‭ ‬يشغلها‭ ‬إلا‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتدمير،‭ ‬ولا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬إصلاحها،‭ ‬وأن‭ ‬الشباب،‭ ‬والمجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تفكر‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والإرهاب‭ ‬والتدمير،‭ ‬ولا‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأوضاعها‭.‬

وكان‭ ‬أوباما‭ ‬شديد‭ ‬الإعجاب‭ ‬بإيران‭ ‬ويعتقد‭ ‬بأحقيتها‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأعرب‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬بالقوة‭.‬

وأوباما‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬القادة‭ ‬الغربيين‭ ‬الذي‭ ‬لعبوا‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬تدمير‭ ‬وتخريب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وإسقاط‭ ‬النظم‭ ‬الوطنية‭. ‬دور‭ ‬إدارته‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬القوى‭ ‬الانقلابية‭ ‬والطائفية‭ ‬والسعي‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مؤامراتها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والبحرين‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬معروفة‭ ‬تفاصيله‭.‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬أوباما‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬وترسيخ‭ ‬العداء‭ ‬والكراهية‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والعالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬مناخا‭ ‬مواتيا‭ ‬لكل‭ ‬المواقف‭ ‬العدائية‭ ‬ضدنا‭.‬

هذا‭ ‬المناخ‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬وما‭ ‬فوجئ‭ ‬به‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التأييد‭ ‬الغربي‭ ‬العام‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬العرب‭.‬

وليس‭ ‬غريبا‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬أحد‭ ‬أركان‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬القبيح‭ ‬شديد‭ ‬العنصرية‭ ‬والهمجية‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬وسب‭ ‬الإسلام‭.‬

بالطبع،‭ ‬ليست‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬وحدها‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مناخ‭ ‬العداء‭ ‬والكراهية‭ ‬للعرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬دوره‭ ‬أساسي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهله‭ ‬أو‭ ‬ننساه‭.‬

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