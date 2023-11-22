الــمـــغـنـــيـة الأمـريـكـيـة كـيـلانــــــي تمـجـــــــد أخـلاق الـفـلـسـطـيـنـــيــيـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نشرت المغنية الأمريكية، كيلاني، والمعروفة بمناصرتها الفلسطينيين وقضية غزة منذ بدء الحرب عليها، منشورًا أشبه بقصيدة تمجد أخلاق الفلسطينيين. ونقلت كيلاني عبر خاصية «ستوري» في حسابها في «إنستغرام»، المنشور الذي تحدث عن صفات في الإنسان الفلسطيني، بما يشبه قصيدة الغزل. وجاء في المنشور «لو كنت تعرف الفلسطينيين، لعرفت كم هم مسالمون، ولكنت انغمست في شخصهم اللطيف وقلوبهم المضيافة بما فيه الكفاية، لتخبر العالم كم هم محبون حتى في خضم أحزانهم.
ورغم أن طيبتنا قد تعتبر ضعفًا للآخرين، فإنك ستعرف الحقيقة بأن الفلسطينيين أقوياء مثل السماء الزرقاء».
ولم تتوقف المغنية الأمريكية عن دعمها المطلق لغزة، رغم الانتقادات التي طالتها، مؤكدة في منشور آخر أن «الثورة قادمة»، ومشددة مرارًا وتكرارًا على أن الفلسطينيين محتاجون إلى «صوت» في هذا العالم.
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