الــمـــغـنـــيـة الأمـريـكـيـة كـيـلانــــــي تمـجـــــــد أخـلاق الـفـلـسـطـيـنـــيــيـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬أن‭ ‬طيبتنا‭ ‬قد‭ ‬تعتبر‭ ‬ضعفًا‭ ‬للآخرين،‭ ‬فإنك‭ ‬ستعرف‭ ‬الحقيقة‭ ‬بأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أقوياء‭ ‬مثل‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬المغنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬المطلق‭ ‬لغزة،‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬قادمة‮»‬،‭ ‬ومشددة‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬محتاجون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬صوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭.‬‮

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