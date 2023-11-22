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الــمـــغـنـــيـة الأمـريـكـيـة كـيـلانــــــي تمـجـــــــد أخـلاق الـفـلـسـطـيـنـــيــيـن

11/22/2023 7:27:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشرت‭ ‬المغنية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كيلاني،‭ ‬والمعروفة‭ ‬بمناصرتها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وقضية‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬عليها،‭ ‬منشورًا‭ ‬أشبه‭ ‬بقصيدة‭ ‬تمجد‭ ‬أخلاق‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬ونقلت‭ ‬كيلاني‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬ستوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬صفات‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬قصيدة‭ ‬الغزل‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬تعرف‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬لعرفت‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬مسالمون،‭ ‬ولكنت‭ ‬انغمست‭ ‬في‭ ‬شخصهم‭ ‬اللطيف‭ ‬وقلوبهم‭ ‬المضيافة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية،‭ ‬لتخبر‭ ‬العالم‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬محبون‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أحزانهم‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬طيبتنا‭ ‬قد‭ ‬تعتبر‭ ‬ضعفًا‭ ‬للآخرين،‭ ‬فإنك‭ ‬ستعرف‭ ‬الحقيقة‭ ‬بأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أقوياء‭ ‬مثل‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬المغنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬المطلق‭ ‬لغزة،‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬قادمة‮»‬،‭ ‬ومشددة‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬محتاجون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬صوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭.‬‮

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