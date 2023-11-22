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رئـيـسة جورجـيـا تـعـثــر عـلـى كــلــبــهـا الـضـائـع!

11/22/2023 7:27:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الرئيسة‭ ‬الجورجية،‭ ‬سالومي‭ ‬زورابيشفيلي،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كلبها‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬تبليسي‭.‬

وكتبت‭ ‬زورابيشفيلي‭ ‬في‭ ‬صفحاتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭! ‬شكرا‭ ‬للجميع‭!‬‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الرئيسة‭ ‬الجورجية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬كلبها‭ ‬الذي‭ ‬يدعى‭ ‬جمبورا‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجورجية‭ ‬تبليسي،‭ ‬ودعت‭ ‬الجميع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتواصل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭.‬

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