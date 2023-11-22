رئـيـسة جورجـيـا تـعـثــر عـلـى كــلــبــهـا الـضـائـع!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، أنه تم العثور على كلبها الذي فقد يوم الثلاثاء، في تبليسي.
وكتبت زورابيشفيلي في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «تم العثور عليه! شكرا للجميع!».
وكانت الرئيسة الجورجية قد أعلنت في وقت سابق يوم الثلاثاء، عن فقدان كلبها الذي يدعى جمبورا وسط العاصمة الجورجية تبليسي، ودعت الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل معها في حال العثور عليه.
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