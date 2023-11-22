-->

Thursday, 23 November 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أرسم لأجل غزة)).. فعالية تضامنية في بيروت

11/22/2023 7:27:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختارت‭ ‬الرسامة‭ ‬الشابة‭ ‬روز‭ ‬العنداري‭ ‬اللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬لتلوين‭ ‬لوحة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬‮«‬أرسم‭ ‬لأجل‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الكورنيش‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭. ‬وقالت‭ ‬العنداري،‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرسم‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬راقٍ‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وله‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‮»‬‭.‬

أما‭ ‬هاني‭ ‬عباس،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬أبعاد‮»‬،‭ ‬وأحد‭ ‬منظمي‭ ‬الفعالية،‭ ‬قال‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬بيروت‭ ‬يربطنا‭ ‬بغزة،‭ ‬ويربطنا‭ ‬معها‭ ‬الهواء‭ ‬نفسه‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬فنية‭ ‬تشكل‭ ‬صرخة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬للتأكيد‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬ستبقى‭ ‬فلسطين‭ ‬وللأبد‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬رسامة‭ ‬ورساما،‭ ‬وتخللتها‭ ‬أنشطة‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬وعروض‭ ‬غنائية،‭ ‬ورفعت‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬التضامنية‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللوحات،‭ ‬وحضرت‭ ‬أيضا‭ ‬صور‭ ‬واقعية‭ ‬لما‭ ‬يعيشه‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعكست‭ ‬إحدى‭ ‬اللوحات‭ ‬بشكل‭ ‬رمزي‭ ‬مسألة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الديار،‭ ‬وشكّلت‭ ‬من‭ ‬مفاتيح‭ ‬البيوت‭ ‬شكل‭ ‬الساعة‭ ‬لتعبّر‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث