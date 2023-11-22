((أرسم لأجل غزة)).. فعالية تضامنية في بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أما‭ ‬هاني‭ ‬عباس،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬أبعاد‮»‬،‭ ‬وأحد‭ ‬منظمي‭ ‬الفعالية،‭ ‬قال‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬بيروت‭ ‬يربطنا‭ ‬بغزة،‭ ‬ويربطنا‭ ‬معها‭ ‬الهواء‭ ‬نفسه‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬فنية‭ ‬تشكل‭ ‬صرخة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬للتأكيد‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬ستبقى‭ ‬فلسطين‭ ‬وللأبد‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬رسامة‭ ‬ورساما،‭ ‬وتخللتها‭ ‬أنشطة‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬وعروض‭ ‬غنائية،‭ ‬ورفعت‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬التضامنية‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللوحات،‭ ‬وحضرت‭ ‬أيضا‭ ‬صور‭ ‬واقعية‭ ‬لما‭ ‬يعيشه‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعكست‭ ‬إحدى‭ ‬اللوحات‭ ‬بشكل‭ ‬رمزي‭ ‬مسألة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الديار،‭ ‬وشكّلت‭ ‬من‭ ‬مفاتيح‭ ‬البيوت‭ ‬شكل‭ ‬الساعة‭ ‬لتعبّر‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭.‬