طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين يشاركون في منتدى MISK العالمي للسنة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك وفد طلابي برعاية من الجامعة الأمريكية بالبحرين في المنتدى العالمي MISK ، أكبر منتدى شبابي في المنطقة، والذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وشارك فيه 120 متحدثًا ومتحدثة . وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لطلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين .
ويهدف المنتدى في هذه النسخة، تحت شعار « فكر وأثر » ، إلى إلهام التفكير الطموح ودفع طاقة العمل بين الشباب .
وتتفق رعاية الجامعة الأمريكية بالبحرين لطلاب الهندسة مع رؤية الجامعة في رعاية قادة ومبدعين عالميين قادرين على إلهام التغيرات الإيجابية في المجتمع .
ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، الدكتور برادلي ج . كوك عن حماسه لمشاركة الطلاب في هذا المنتدى قائلًا : « نحن فخورون بأن يمثل طلابنا ومملكة البحرين بشكل عام في منتدى MISK العالمي . وتتماشى هذه التجربة مع التزامنا بتوفير منظور عالمي للطلاب وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال على الخريطة العالمية ».
وأتاح المنتدى للطلاب، بفضل برنامجه الدينامي، المشاركة في مناقشات وجلسات حيوية تشمل جلسات مثل « الذكاء الاصطناعي من أجل الخير » و « تمكين الابتكار » ، والعديد من الجلسات الأخرى . ومكن المنتدى الطلاب من التواصل مع الشركات البارزة في مختلف المجالات، وتبادل الأفكار، وعمل كحافز لتعزيز قدرات القادة الشباب من إحداث التغييرات الإيجابية في العالم .
تساعد المشاركة في المؤتمرات على وضع شباب مملكة البحرين على الخريطة العالمية بما يتماشى مع مهمة الجامعة الأمريكية بالبحرين المتمثلة في تمكين الطلاب من العثور على شغفهم الحقيقي وتنمية قدراتهم .
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