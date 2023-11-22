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طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين يشاركون في منتدى MISK العالمي للسنة الثانية على التوالي

11/22/2023 7:27:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك وفد طلابي برعاية من الجامعة الأمريكية بالبحرين في المنتدى العالمي MISK ، أكبر منتدى شبابي في المنطقة، والذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وشارك فيه 120 متحدثًا ومتحدثة . وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لطلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين .

ويهدف المنتدى في هذه النسخة، تحت شعار « فكر وأثر » ، إلى إلهام التفكير الطموح ودفع طاقة العمل بين الشباب .

وتتفق رعاية الجامعة الأمريكية بالبحرين لطلاب الهندسة مع رؤية الجامعة في رعاية قادة ومبدعين عالميين قادرين على إلهام التغيرات الإيجابية في المجتمع .

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، الدكتور برادلي ج . كوك عن حماسه لمشاركة الطلاب في هذا المنتدى قائلًا : « نحن فخورون بأن يمثل طلابنا ومملكة البحرين بشكل عام في منتدى MISK العالمي . وتتماشى هذه التجربة مع التزامنا بتوفير منظور عالمي للطلاب وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال على الخريطة العالمية ».

وأتاح المنتدى للطلاب، بفضل برنامجه الدينامي، المشاركة في مناقشات وجلسات حيوية تشمل جلسات مثل « الذكاء الاصطناعي من أجل الخير » و « تمكين الابتكار » ، والعديد من الجلسات الأخرى . ومكن المنتدى الطلاب من التواصل مع الشركات البارزة في مختلف المجالات، وتبادل الأفكار، وعمل كحافز لتعزيز قدرات القادة الشباب من إحداث التغييرات الإيجابية في العالم .

تساعد المشاركة في المؤتمرات على وضع شباب مملكة البحرين على الخريطة العالمية بما يتماشى مع مهمة الجامعة الأمريكية بالبحرين المتمثلة في تمكين الطلاب من العثور على شغفهم الحقيقي وتنمية قدراتهم .

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