فرعان جديدان خلال عامينلولو تفتتح الهايبرماركت 11 في المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‮

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أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬عملاق‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬فرعين‭ ‬جديدين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬المتجرين‭ ‬في‭ ‬الأفنيوز‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وافتتحت‭ ‬المجموعة‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬الشهيرة‭ ‬بوسط‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كنيسة‭ ‬القلب‭ ‬المقدس،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تابعة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬ليكون‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬وقفية‭.‬

تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المتجر‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو

الدولية

والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إم‭ ‬إيه،‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬فطيس‭ ‬سالم‭ ‬الهاجري‮

‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬برفقة

إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وفينود‭ ‬كي‭ ‬جي‭ ‬سفير‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‮

‬والدبلوماسيين‭ ‬وكبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والضيوف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬











وقال‭ ‬يوسف‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المتجر‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كسوق‭ ‬قوي‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬وتوافق‭ ‬رؤية‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭.‬

إن‭ ‬نمونا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مدعوم‭ ‬بالرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتقدمية‭ ‬للقيادة،‭ ‬والبيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬وقدرة‭ ‬موظفينا‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬نموذج‭ ‬خدمة‭ ‬لولو‭ ‬والتوافق‭ ‬معه‭ ‬والذي‭ ‬يضع‭ ‬العملاء‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬سنكون‭ ‬قد‭ ‬وضعنا‭ ‬دورة‭ ‬استثمارية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬وخلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

يضم‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬المدمج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬التسوق‭ ‬مثل‭ ‬البقالة‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬والخضراوات‭ ‬والعروض‭ ‬الخاصة‭ ‬للمتاجر‭ ‬المتعددة‭ ‬الأقسام‭ ‬مثل‭ ‬الأزياء‭ ‬والسلع‭ ‬المنزلية‭ ‬والإلكترونيات،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التسوق‭ ‬تجربة

ممتعة

للمتسوقين‭.‬

ويضم‭ ‬أيضًا‭ ‬مخبزا‭ ‬داخليا‭ ‬لتقديم‭ ‬الخبز‭ ‬والكعك‭ ‬الطازج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬التسوق‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الجديدة‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المتجر‭ ‬يوفر‭ ‬موقعًا‭ ‬سريعًا‭ ‬ومريحًا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية‭ ‬مزدهرة‭.‬