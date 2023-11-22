-->

Thursday, 23 November 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرعان جديدان خلال عامينلولو تفتتح الهايبرماركت 11 في المنامة

11/22/2023 7:27:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‮

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬عملاق‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬فرعين‭ ‬جديدين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬المتجرين‭ ‬في‭ ‬الأفنيوز‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وافتتحت‭ ‬المجموعة‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬الشهيرة‭ ‬بوسط‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كنيسة‭ ‬القلب‭ ‬المقدس،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تابعة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬ليكون‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬وقفية‭.‬

تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المتجر‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو
الدولية
والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إم‭ ‬إيه،‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬فطيس‭ ‬سالم‭ ‬الهاجري‮
‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬برفقة
إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وفينود‭ ‬كي‭ ‬جي‭ ‬سفير‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‮
‬والدبلوماسيين‭ ‬وكبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والضيوف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬




وقال‭ ‬يوسف‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المتجر‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كسوق‭ ‬قوي‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬وتوافق‭ ‬رؤية‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭.‬

إن‭ ‬نمونا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مدعوم‭ ‬بالرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتقدمية‭ ‬للقيادة،‭ ‬والبيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬وقدرة‭ ‬موظفينا‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬نموذج‭ ‬خدمة‭ ‬لولو‭ ‬والتوافق‭ ‬معه‭ ‬والذي‭ ‬يضع‭ ‬العملاء‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬سنكون‭ ‬قد‭ ‬وضعنا‭ ‬دورة‭ ‬استثمارية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬وخلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

يضم‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬المدمج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬التسوق‭ ‬مثل‭ ‬البقالة‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬والخضراوات‭ ‬والعروض‭ ‬الخاصة‭ ‬للمتاجر‭ ‬المتعددة‭ ‬الأقسام‭ ‬مثل‭ ‬الأزياء‭ ‬والسلع‭ ‬المنزلية‭ ‬والإلكترونيات،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التسوق‭ ‬تجربة
ممتعة
للمتسوقين‭.‬

ويضم‭ ‬أيضًا‭ ‬مخبزا‭ ‬داخليا‭ ‬لتقديم‭ ‬الخبز‭ ‬والكعك‭ ‬الطازج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬التسوق‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الجديدة‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المتجر‭ ‬يوفر‭ ‬موقعًا‭ ‬سريعًا‭ ‬ومريحًا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية‭ ‬مزدهرة‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث