فرعان جديدان خلال عامينلولو تفتتح الهايبرماركت 11 في المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان
أعلنت مجموعة لولو عملاق البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط عن فرعين جديدين في مجمع الأفنيوز وديار المحرق، وذلك خلال العامين المقبلين، حيث سيتم افتتاح أول المتجرين في الأفنيوز في 2024.
وافتتحت المجموعة الهايبر ماركت الحادي عشر أمس الأربعاء (22 نوفمبر 2023) في مساحة البيع بالتجزئة الشهيرة بوسط المنامة بالقرب من كنيسة القلب المقدس، وذلك على أرض تابعة للأوقاف السنية، ليكون المشروع الأول للمجموعة على أرض وقفية.
تم افتتاح المتجر رسميًا من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو
الدولية
والعضو المنتدب يوسف علي إم إيه، بحضور د. الشيخ راشد محمد فطيس سالم الهاجري
رئيس مجلس الأوقاف السنية برفقة
إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وفينود كي جي سفير الهند لدى المملكة،
والدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال والضيوف من كبار الشخصيات.
وقال يوسف: «يمثل هذا المتجر ثقتنا في البحرين كسوق قوي للبيع بالتجزئة وتوافق رؤية مجموعة لولو.
إن نمونا في البحرين مدعوم بالرؤية الشاملة والتقدمية للقيادة، والبيئة الاقتصادية الصديقة للأعمال وقدرة موظفينا البحرينيين على استيعاب نموذج خدمة لولو والتوافق معه والذي يضع العملاء قبل كل شيء».
وأضاف: «في غضون 6 أشهر فقط، سنكون قد وضعنا دورة استثمارية تزيد قيمتها على 200 مليون دينار بحريني في اقتصاد البحرين وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل للمواطنين البحرينيين».
يضم الهايبر ماركت المدمج العديد من نقاط التسوق مثل البقالة والفواكه الطازجة والخضراوات والعروض الخاصة للمتاجر المتعددة الأقسام مثل الأزياء والسلع المنزلية والإلكترونيات، مما يجعل التسوق تجربة
ممتعة
للمتسوقين.
ويضم أيضًا مخبزا داخليا لتقديم الخبز والكعك الطازج، بالإضافة إلى خيارات التسوق التي تستفيد من الاتجاهات الجديدة الحائزة على جوائز.
الجدير بالذكر أن المتجر يوفر موقعًا سريعًا ومريحًا في قلب منطقة سكنية وتجارية مزدهرة.
MENAFN22112023000055011008ID1107474493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.