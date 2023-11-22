وزارة التربية والتعليم تحتفي بأطفال مملكة البحرين في يوم الطفل العالمي

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة التربية والتعليم فعالية اليوم العالمي للطفل في مجمع السيف بالمنامة، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة فتحية علي عيش مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر أن احتفال الوزارة هذا العام جاء بهدف تعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة، وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة، وتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع بجميع فئاته وتوعيته بكل ما يصون حق الطفل وتنشئته تنشئه سليمة من جميع الجوانب الجسدية، والفكرية، والنفسية.
وقالت إن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تركز على الاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لحقوق الطفل، وتعزيز انتمائه وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت أنه قد تم تسليط الضوء في الفعالية على محاكاة واقع البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم المبكر، والتي شملت عددا من الأركان التعليمية مثل ركن الرسم الحر، وركن القراءة، وركن التركيب، ومسرح العرائس وغيرها.
وقد شارك في الفعالية عدد من مؤسسات التعليم المبكر وما يقارب 200 طفل من منتسبي رياض الأطفال وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، بالإضافة إلى المسؤولين في الوزارة وخارجها.
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