وزارة التربية والتعليم تحتفي بأطفال مملكة البحرين في يوم الطفل العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فتحية‭ ‬علي‭ ‬عيش‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬تراخيص‭ ‬ومتابعة‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬الوزارة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جاء‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصون‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬الكاملة،‭ ‬وحمايتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬بجميع‭ ‬فئاته‭ ‬وتوعيته‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يصون‭ ‬حق‭ ‬الطفل‭ ‬وتنشئته‭ ‬تنشئه‭ ‬سليمة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬الجسدية،‭ ‬والفكرية،‭ ‬والنفسية‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتمائه‭ ‬وتطوره‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومعززة‭ ‬بالقوانين‭ ‬والتشريعات‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬واقع‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأركان‭ ‬التعليمية‭ ‬مثل‭ ‬ركن‭ ‬الرسم‭ ‬الحر،‭ ‬وركن‭ ‬القراءة،‭ ‬وركن‭ ‬التركيب،‭ ‬ومسرح‭ ‬العرائس‭ ‬وغيرها‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬200‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬وخارجها‭.‬