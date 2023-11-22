منتخب السنوكر يتصدر مجموعته في بطولة العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تألق لاعبا منتخبنا الوطني للسنوكر بطل العالم السوبر حبيب صباح وهشام الصقر في دور المجموعات في بطولة العالم للسنوكر في مباريات الفرق بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وبدأ منتخبنا مبارياته بالفوز على منتخب قطر المكون من عبدالمحسن خميس ومحمد البنعلي 3/1.
وفي المباراة الثانية تغلّب منتخبنا الوطني على منتخب ويلز 3/صفر والمكون من جون بريزي وديفيد هوبر، وظهر اليوم التقى منتخبنا مع نظيره العراقي المكون من فراس كامل وإيهاب صالح وكرر فوزه كما المباراة السابقة 3/صفر.
وأمام المنتخب العراقي برع الصقر وأحرز 71 نقطة، وواصل تألقه في الشوط ذاته وأحرز 61 نقطة وقدم أداءً احترافيًا نال إعجاب الحضور، وساهم في الفوز بهذه النتيجة أمام لاعبي العراق ذوي الصيت الكبير في لعبة السنوكر.
وقال رئيس الاتحاد المتواجد مع بعثة المنتخب في قطر منذر البصري إن نتيجة حبيب صباح في المباراة النهائية التي نال على أثرها كأس المركز الأول ساهمت بشكل كبير في تشكيل دفعة معنوية إيجابية على أداء المنتخب في مسابقة الفرق.
وأثنى البصري على أداء الصقر وتألقه في المباريات الثلاث، وخصوصًا أمام المنتخب العراقي الذي يتمتع بقوة كبيرة، مشيدًا بتصدر المنتخب المجموعة وتأهله إلى الدور الثاني من بطولة العالم.
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