منتخب السنوكر يتصدر مجموعته في بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مبارياته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬خميس‭ ‬ومحمد‭ ‬البنعلي‭ ‬3‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تغلّب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬ويلز‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬جون‭ ‬بريزي‭ ‬وديفيد‭ ‬هوبر،‭ ‬وظهر‭ ‬اليوم‭ ‬التقى‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬فراس‭ ‬كامل‭ ‬وإيهاب‭ ‬صالح‭ ‬وكرر‭ ‬فوزه‭ ‬كما‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬3‭/‬صفر‭.‬

وأمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬برع‭ ‬الصقر‭ ‬وأحرز‭ ‬71‭ ‬نقطة،‭ ‬وواصل‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬ذاته‭ ‬وأحرز‭ ‬61‭ ‬نقطة‭ ‬وقدم‭ ‬أداءً‭ ‬احترافيًا‭ ‬نال‭ ‬إعجاب‭ ‬الحضور،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أمام‭ ‬لاعبي‭ ‬العراق‭ ‬ذوي‭ ‬الصيت‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المتواجد‭ ‬مع‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬نتيجة‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬نال‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق‭.‬

وأثنى‭ ‬البصري‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الصقر‭ ‬وتألقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬المجموعة‭ ‬وتأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬







