كتب التاريخ ووضع اسم البحرين على خارطة بطولات العالمالسوبر حبيب صباح يعتلي المجد العالمي بذهبية السنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بلغ لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر السوبر حبيب صباح المجد العالمي عبر فوزه في المباراة النهائية على لاعب منتخب الإمارات محمد شهاب بخمسة أشواط مقابل أربعة أشواط في مسابقة الماسترز ضمن بطولة العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
لم تكن بداية السوبر مثالية في المباراة النهائية، على عكس مبارياته في البطولة والتي سبقت اليوم الختامي، فبعد الفوز بالشوط الأول عاد شهاب وأحرز ثلاثة أشواط متتالية وسط مستوى متذبذب من النجم حبيب صباح وسوء الطالع ووضعية الكرات، وواجه السوبر منافسًا قويًا يمتلك خبرة كبيرة انعكست على أدائه في المباراة النهائية.
وشهدت المباراة النهائية تقلبات كثيرة في بدايتها حتى تمكن السوبر من إحراز ثلاثة أشواط متتالية وتقدّم بالنتيجة واقترب من إحراز اللقب العالمي عندما كانت النتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة وحاجته إلى شوط واحد، إلا أن شهاب قلب الأمور وسار نحو التعادل بأربعة أشواط لمثلها مبددًا آمال السوبر في إنهاء المباراة قبل الوصول إلى الشوط الفاصل.
وفي الشوط التاسع الأخير كانت الأفضلية في بدايته لصالح شهاب الذي تقدّم بـ 21 مقابل 8 في شوط اتسم بالحذر من الطرفين لفترة طويلة لتتوقف نقاط شهاب وتتحوّل الأفضلية للسوبر الذي وسّع الفارق تدريجيًا من خلال وضع الكرات التي استغلها بأفضل طريقة حتى حاصر منافسه الإماراتي.
وتمكن السوبر من إنهاء الشوط بـ 60 مقابل 23 فأعلن الحكم عن أول ميدالية ذهبية في بطولات العالم تدخل خزائن الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس سيسجلها التاريخ في العشرين من شهر نوفمبر 2023 كأغلى فوز في رياضة السنوكر البحرينية.
السوبر: أشرقت شمس البطولات على المملكة
قال بطل العالم المتوج بالميدالية الذهبية وكأس المركز الأول السوبر حبيب صباح إن الفوز بذهبية العالم مفخرة عظيمة وإنجاز نوعي كبير تستحقه المملكة وقيادتها التي قدّمت الكثير للرياضيين لتمثيل الوطن في المحافل الخارجية.
وبيّن السوبر أن شمس البطولات أشرقت منذ زمن بعيد على المملكة بفضل سواعد أبنائها المخلصين وقياداتها الرياضية في الأندية والاتحادات ومختلف المواقع، ولن تغيب الإنجازات طالما يتحصل الرياضيون على الدعم والرعاية من المسؤولين لترجمة الاهتمام على أرض الواقع إلى إنجازات تفخر بها البحرين وتضعها على خارطة العالم الرياضية.
وأكد السوبر أن الأشواط الأولى كانت صعبة بسبب تذبذب المستوى والتركيز العالي للاعب الإماراتي محمد شهاب مقابل وضعية الكرات على الطاولة في الكثير من الأوقات وضياع الكثير من الفرص وإحراز النقاط والتقدم نحو الكأس، مضيفًا أن الشوط الأخير كان في بدايته لصالح شهاب بعد محاولات من الطرفين لتلافي الخسارة؛ نظرًا لأهمية هذا الشوط الذي يحدد من سيكون بطلاً للعالم، وهو ما أسهم في الحذر الشديد.
وأشار السوبر إلى أن إحراز ثلاثة أشواط متتالية أعاده إلى جو المباراة وأنعش آماله في الفوز بكأس العالم بعد التأخر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وقال إن لاعب منتخب الإمارات محمد شهاب قدّم مباراة كبيرة ومتميزة من الناحية الفنية مستغلًا خبرته في لعبة السنوكر ومشاركاته المتنوعة.
وأثنى السوبر على متابعة رئيس الاتحاد منذر البصري ومساندته في بطولة العالم من خلال تواجده في موقع البطولة وتواصله بين الأشواط وتشجيعه عن قرب، وقال إن التسهيلات التي قدمتها اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ساعدت في تهيئة الأجواء لتمثيل وتشريف المملكة في بطولة العالم ورفع العلم البحريني عاليًا.
أكد أن الإنجاز ثمرة دعم الرياضة
البصري يهدي اللقب العالمي إلى القيادة الرشيدة
أهدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري الإنجاز العالمي الذي حققه السوبر حبيب صباح في بطولة العالم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن تواجد رياضيي المملكة على منصات التتويج العالمية ثمرة دعم القيادة للأندية والاتحادات الرياضية.
وقال البصري: حرص الاتحاد على ترجمة اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من خلال الفوز بالألقاب، وهو ما تحقق يوم أمس الأول في قطر لتكون البحرين بطلة للعالم باعتزاز بالغ وسعادة غامرة باعتلاء اللاعب البحريني حبيب صباح منصة التتويج كبطل للعالم بعد أن نال الميدالية الفضية في العام الماضي ليؤكد مكانته بين لاعبي العالم عبر نيل المركز الأول مستغلًا الإمكانات المُتاحة والتسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة الداخلية لجني ثمرة ذلك التعاون المشترك.
وأشاد البصري بدعم ومتابعة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي لهذه المشاركة العالمية وحرصه على تسهيل إجراءات الاتحاد، معتبرًا أن اللجنة شريكة في الانجازات، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تلعبه الصحف المحلية وقناة البحرين الرياضية في التغطية الإعلامية ومتابعة المشاركات الخارجية لمنتخبات البليارد والسنوكر والدارتس.
وأوضح البصري أن المباراة النهائية كانت متقلبة في أوضاعها، وهو ما زاد من صعوباتها، إلا أن السوبر ظهر بأعصاب هادئة حتى يستمر في المنافسة مع لاعب المنتخب الإماراتي محمد شهاب الذي يتمتع بخبرات عالية وبسجل حافل بالإنتصارات في لعبة السنوكر.
ماجد ضيف: سعداء
بتعاون الجهات الرسمية
أبدى نائب رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس ماجد ضيف سعادته بفوز السوبر حبيب صباح بلقب بطل العالم في قطر، مشيدًا بالجهد الذي بذله السوبر في المسابقة التي انطلقت بدور المجموعات.
وقال ضيف: بفضل الدعم الذي لقيه اللاعب من إدارة الجمارك بوزارة الداخلية استطاع الاستعداد بالشكل الأمثل الذي مكّنه من تحقيق انتصارات كبيرة في دور المجموعات والأدوار النهائية، ويظهر ذلك من خلال الفوز بفارق مريح في الغالبية العظمى من مبارياته في المسابقة.
وأضاف: الدعم من معالي رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة كان له بالغ الأثر في النتائج التي حققها السوبر حبيب صباح في البطولات التي سبقت المشاركة العالمية، لذلك فإننا في الاتحاد ممتنون للشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على جهوده الكبيرة لدعم الرياضيين بشكل عام ومنتسبي الاتحاد بشكل خاص، وهو شريك مهم في الانجازات التي تحققت لمملكة البحرين.
وبيّن ضيف أن الشيخ أحمد بن حمد يضطلع بدور كبير في مسيرة السوبر في السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام والرعاية منه شخصيًا، إلى جانب الجدية التي يتمتع بها السوبر، والتي أهلته إلى أن يتبوأ مكانة كبيرة بين لاعبي العالم كأحد منتسبي وزارة الداخلية التي تولي اهتمامًا بالغًا بعناصرها الرياضيين.
MENAFN22112023000055011008ID1107474490