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كتب التاريخ ووضع اسم البحرين على خارطة بطولات العالمالسوبر حبيب صباح يعتلي المجد العالمي بذهبية السنوكر

11/22/2023 7:27:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغ‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسنوكر‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬المجد‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الماسترز‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬بداية‭ ‬السوبر‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬سبقت‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي،‭ ‬فبعد‭ ‬الفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬عاد‭ ‬شهاب‭ ‬وأحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬وسط‭ ‬مستوى‭ ‬متذبذب‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬وسوء‭ ‬الطالع‭ ‬ووضعية‭ ‬الكرات،‭ ‬وواجه‭ ‬السوبر‭ ‬منافسًا‭ ‬قويًا‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬تقلبات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬وتقدّم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬واقترب‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬وحاجته‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شهاب‭ ‬قلب‭ ‬الأمور‭ ‬وسار‭ ‬نحو‭ ‬التعادل‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬لمثلها‭ ‬مبددًا‭ ‬آمال‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬الأخير‭ ‬كانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬لصالح‭ ‬شهاب‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬اتسم‭ ‬بالحذر‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬لتتوقف‭ ‬نقاط‭ ‬شهاب‭ ‬وتتحوّل‭ ‬الأفضلية‭ ‬للسوبر‭ ‬الذي‭ ‬وسّع‭ ‬الفارق‭ ‬تدريجيًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الكرات‭ ‬التي‭ ‬استغلها‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬حتى‭ ‬حاصر‭ ‬منافسه‭ ‬الإماراتي‭.‬

وتمكن‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬بـ‭ ‬60‭ ‬مقابل‭ ‬23‭ ‬فأعلن‭ ‬الحكم‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬تدخل‭ ‬خزائن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬سيسجلها‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬كأغلى‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السنوكر‭ ‬البحرينية‭.‬

السوبر: أشرقت شمس البطولات على المملكة

قال‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬المتوج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬وكأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬إن‭ ‬الفوز‭ ‬بذهبية‭ ‬العالم‭ ‬مفخرة‭ ‬عظيمة‭ ‬وإنجاز‭ ‬نوعي‭ ‬كبير‭ ‬تستحقه‭ ‬المملكة‭ ‬وقيادتها‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬الكثير‭ ‬للرياضيين‭ ‬لتمثيل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

وبيّن‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬شمس‭ ‬البطولات‭ ‬أشرقت‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬بفضل‭ ‬سواعد‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬وقياداتها‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬ومختلف‭ ‬المواقع،‭ ‬ولن‭ ‬تغيب‭ ‬الإنجازات‭ ‬طالما‭ ‬يتحصل‭ ‬الرياضيون‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬لترجمة‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬وتضعها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‭ ‬الرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬الأشواط‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬بسبب‭ ‬تذبذب‭ ‬المستوى‭ ‬والتركيز‭ ‬العالي‭ ‬للاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬مقابل‭ ‬وضعية‭ ‬الكرات‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬وضياع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وإحراز‭ ‬النقاط‭ ‬والتقدم‭ ‬نحو‭ ‬الكأس،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬لصالح‭ ‬شهاب‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬لتلافي‭ ‬الخسارة؛‭ ‬نظرًا‭ ‬لأهمية‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬بطلاً‭ ‬للعالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الحذر‭ ‬الشديد‭.‬

وأشار‭ ‬السوبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحراز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬أعاده‭ ‬إلى‭ ‬جو‭ ‬المباراة‭ ‬وأنعش‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬قدّم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتميزة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬مستغلًا‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭ ‬ومشاركاته‭ ‬المتنوعة‭.‬

وأثنى‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬ومساندته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البطولة‭ ‬وتواصله‭ ‬بين‭ ‬الأشواط‭ ‬وتشجيعه‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لتمثيل‭ ‬وتشريف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ ‬عاليًا‭.‬


أكد أن الإنجاز ثمرة دعم الرياضة

البصري يهدي اللقب العالمي إلى القيادة الرشيدة

أهدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬رياضيي‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬العالمية‭ ‬ثمرة‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭: ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لتكون‭ ‬البحرين‭ ‬بطلة‭ ‬للعالم‭ ‬باعتزاز‭ ‬بالغ‭ ‬وسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬باعتلاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬كبطل‭ ‬للعالم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانته‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬نيل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مستغلًا‭ ‬الإمكانات‭ ‬المُتاحة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لجني‭ ‬ثمرة‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأشاد‭ ‬البصري‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬العالمية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬الانجازات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬وقناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭.‬

وأوضح‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬كانت‭ ‬متقلبة‭ ‬في‭ ‬أوضاعها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬صعوباتها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬ظهر‭ ‬بأعصاب‭ ‬هادئة‭ ‬حتى‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرات‭ ‬عالية‭ ‬وبسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالإنتصارات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭.‬


ماجد ضيف: سعداء


بتعاون الجهات الرسمية


أبدى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬ماجد‭ ‬ضيف‭ ‬سعادته‭ ‬بفوز‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭.‬

وقال‭ ‬ضيف‭: ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬استطاع‭ ‬الاستعداد‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬الذي‭ ‬مكّنه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬والأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬ويظهر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬في‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وأضاف‭: ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬المشاركة‭ ‬العالمية،‭ ‬لذلك‭ ‬فإننا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬ممتنون‭ ‬للشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وهو‭ ‬شريك‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبيّن‭ ‬ضيف‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬منه‭ ‬شخصيًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجدية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬السوبر،‭ ‬والتي‭ ‬أهلته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬كأحد‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬بعناصرها‭ ‬الرياضيين‭. ‬

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