((لا مكان للعنف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لوزان (سويسرا)
– (أ ف ب): أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو المواجهات بين أنصار منتخبي البرازيل والأرجنتين، خلال مواجهة السوبر كلاسيكو في ريو دي جانيرو ضمن تصفيات مونديال 2026.
وقال إنفانتينو في حسابه على انستغرام باللغات الانكليزية والإسبانية والبرتغالية «لا مكان على الاطلاق للعنف في كرة القدم على أرضية الملعب او خارجه».
واضاف «مواجهات مماثلة لا مكان لها في رياضتنا او في مجتمعنا».
وتابع «يجب ان تكون الحماية مؤمنة للعب والتمتع بكرة القدم واناشد السلطات المختصة باحترام ذلك على جميع المستويات، لجميع اللاعبين، الانصار، الاجهزة الفنية للمنتخبات والمسؤولين من دون استثناء». وأكد فيفا لوكالة فرانس برس بأنه لم يفتح اي تحقيق تأديبي مشيراً الى انه اجراء يتطلب المزيد من الوقت لأنه يتعين عليه الحصول على تقرير المباراة بالتفاصيل لدراسته.
وأدت المواجهات بين أنصار المنتخبين في المدرجات وتدخل الشرطة بشراسة، الى تأخير انطلاق المباراة زهاء 30 دقيقة وتوجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.
وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى أرضية المستطيل الأخضر بعد ان هدأت الأمور في المدرجات وخرج المنتخب فائزا بهدف نظيف سجله مدافعه نيكولاس اوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقا بالبرازيل اول خسارة على ارضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.
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