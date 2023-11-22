((لا مكان للعنف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬باللغات‭ ‬الانكليزية‭ ‬والإسبانية‭ ‬والبرتغالية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬للعنف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬او‭ ‬خارجه‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬مواجهات‭ ‬مماثلة‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬رياضتنا‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الحماية‭ ‬مؤمنة‭ ‬للعب‭ ‬والتمتع‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬واناشد‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬باحترام‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الانصار،‭ ‬الاجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬فيفا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬اي‭ ‬تحقيق‭ ‬تأديبي‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬اجراء‭ ‬يتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لأنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬المباراة‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬لدراسته‭.‬

وأدت‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬وتدخل‭ ‬الشرطة‭ ‬بشراسة،‭ ‬الى‭ ‬تأخير‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬زهاء‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬وتوجه‭ ‬لاعبو‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬عزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬للبلدين‭.‬

وعاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬هدأت‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬وخرج‭ ‬المنتخب‭ ‬فائزا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬سجله‭ ‬مدافعه‭ ‬نيكولاس‭ ‬اوتامندي‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ملحقا‭ ‬بالبرازيل‭ ‬اول‭ ‬خسارة‭ ‬على‭ ‬ارضها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬