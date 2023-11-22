حبس متهم 3 أشهر وتغريمه 500 دينار لاستيلائه على مبالغ من ((تمكين)) بغير حق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬مالك‭ ‬ومدير‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإبرام‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬وهمية‭ ‬نسبها‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬لديه،‭ ‬وقام‭ ‬بتسجيلهم‭ ‬بموجب‭ ‬تلك‭ ‬العقود‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬وتمكن‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالها‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬ومائتين‭ ‬وتسعين‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬تشكل‭ ‬الأجور‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العقود‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬فاستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود،‭ ‬منهم‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الوسائل‭ ‬الاحتيالية‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬الصندوق،‭ ‬والتي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المستحق،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة‭. ‬كما‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬والذي‭ ‬بادر‭ ‬بإرجاع‭ ‬المبلغ‭ ‬المستولى‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭. ‬