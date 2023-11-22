حكم نهائي بالسجن 10 سنوات على خمسيني أجبر عشرينية على الدعارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬حضرت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬العمل‭ ‬موظفة‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬حيث‭ ‬استقبلها‭ ‬الأول‭ ‬وأخذ‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬آواها‭ ‬بمقر‭ ‬سكنه‭ ‬ليومين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقلها‭ ‬الى‭ ‬فندق‭ ‬لتلتقي‭ ‬بالمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬فاجأتها‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة،‭ ‬فتواصلت‭ ‬مع‭ ‬الأول‭ ‬وأخبرته‭ ‬بالأمر‭ ‬فطلب‭ ‬منها‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬كونها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬بلادها‭ ‬وحدها‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬التقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬وكانت‭ ‬الثانية‭ ‬تستلم‭ ‬الريع‭ ‬وتسلمه‭ ‬للأول‭ ‬حتى‭ ‬التقت‭ ‬بشخص‭ ‬خليجي‭ ‬وهي‭ ‬مصابة‭ ‬بحالة‭ ‬إعياء‭ ‬فقرر‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬ولكن‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬رفضت‭ ‬خروجها‭ ‬وابلغت‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بذلك‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬لها‭ ‬الأخير‭ ‬واخذها‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬وقام‭ ‬بضربها‭ ‬بواسطة‭ ‬حزام‭ ‬وكان‭ ‬يهددها‭ ‬والصراخ‭ ‬عليها‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلها‭ ‬وأواها‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬آخر‭.‬

وحيث‭ ‬أجبرت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬الزبائن‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬لها‭ ‬الشخص‭ ‬الخليجي‭ ‬مجددا‭ ‬وأخذ‭ ‬منها‭ ‬رقم‭ ‬هاتفها‭ ‬ومكان‭ ‬تواجدها،‭ ‬وبعدها‭ ‬أخبرت‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بأنها‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادها‭ ‬وطلبت‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬فرفض‭ ‬تسليمها‭ ‬إياه‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬لها‭ ‬الشاهد‭ ‬الخليجي‭ ‬وأبلغ‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬احتجازها‭.‬

وأكدت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أحضر‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بعدما‭ ‬أوهمها‭ ‬بتوظيفها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الوظائف‭ ‬المناسبة‭ ‬كالصالونات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وعند‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استقبلها‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أواها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬فنادق‭ ‬واجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وكان‭ ‬يقوم‭ ‬بنقلها‭ ‬وإيوائها‭ ‬بين‭ ‬فندقين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيوائها‭ ‬بمقر‭ ‬سكنه‭ ‬عندما‭ ‬ترفض‭ ‬العمل‭ ‬ويقوم‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب‭ ‬لكي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وتنصاع‭ ‬لأوامره‭ ‬وكان‭ ‬يحتفظ‭ ‬بجواز‭ ‬سفرها‭ ‬لكي‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬الخروج،‭ ‬واستخدم‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬في‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬كونها‭ ‬صغيرة‭ ‬السن‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬أو‭ ‬المعرفة‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭.‬

فيما‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬بدائرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتهمان‭ ‬الأول‭ ‬والثانية‭ ‬اتجرا‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬استقبلاها‭ ‬وجنداها‭ ‬ونقلاها‭ ‬وإيواءها‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬وحجزا‭ ‬حريتها‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬حجزا‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بغرض‭ ‬الكسب‭ ‬من‭ ‬ممارستها‭ ‬لأعمال‭ ‬الدعارة،‭ ‬وحملا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬والحيلة،‭ ‬وحرضا‭ ‬وساعدا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة،‭ ‬واعتمدا‭ ‬في‭ ‬حياتهما‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬أو‭ ‬جزئية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬للأول‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضها‭ ‬أو‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬أعمالها‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬العشرين‭ ‬يوماً،‭ ‬وللمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭.‬