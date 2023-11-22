إلزام شركة خدمات جوية سداد 43 ألف دينار لموظف أوروبي بسبب فصله تعسفيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬وديعة‭ ‬البني‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬للعمل‭ ‬كمدير‭ ‬بإحدى‭ ‬الإدارات‭ ‬بعقد‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬سنتين‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬3500‭ ‬دينار‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬فعليا‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬المدعي‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أجره‭ ‬أول‭ ‬شهور‭ ‬عمله‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬اخلالا‭ ‬بالعقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وقالت‭ ‬البني‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬طالب‭ ‬الشركة‭ ‬بضرورة‭ ‬سداد‭ ‬أجره‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬طلب‭ ‬موكلها‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقاته،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً،‭ ‬قدم‭ ‬المدعي‭ ‬استقالته،‭ ‬بسبب‭ ‬اخلال‭ ‬الشركة‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬انهاء‭ ‬المدعي‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بمثابة‭ ‬انهاء‭ ‬للعقد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭.‬

وطالبت‭ ‬البني‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدعوى‭ ‬بتعويض‭ ‬موكلها‭ ‬بما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬العقد،‭ ‬وسداد‭ ‬رواتبه‭ ‬المتأخرة‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬الغير‭ ‬مشروع‭ ‬لإخلال‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالعقد‭ ‬المبرم‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬اثبت‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وأقرت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬باستحقاق‭ ‬المدعي‭ ‬3500‭ ‬دينار‭ ‬راتبا‭ ‬شهريا،‭ ‬وعن‭ ‬استحقاقه‭ ‬راتب‭ ‬19‭ ‬يوما‭ ‬متأخرا،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأحقيته‭ ‬في‭ ‬2216‭ ‬متأخر‭ ‬الراتب‭ ‬المستحق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬أجر‭ ‬الراتب‭ ‬المتأخر‭ ‬صرفه‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استحقاق‭ ‬الأجر‭ ‬وتزداد‭ ‬النسبة‭ ‬بواقع‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تأخير‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأجر‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬نهاية‭ ‬مكافأة‭ ‬الخدمة‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عند‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭ ‬يستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬نصف‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وأجر‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬ويستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬عن‭ ‬كسور‭ ‬السنة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضايا،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كان‭ ‬راتبه‭ ‬3500‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬مقسم‭ ‬على‭ ‬2500‭ ‬أساسي‭ ‬والباقي‭ ‬بدلات،‭ ‬واثبت‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬خاضع‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وأن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬كانت‭ ‬5‭ ‬أشهر،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬بسبب‭ ‬الانهاء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬أخطر‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بضرورة‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬المتأخرة‭ ‬ولم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬إخلالا‭ ‬جوهريا‭ ‬بالتزامات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وقد‭ ‬تقدم‭ ‬المدعي‭ ‬باستقالته‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬إخطار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقاته،‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬اتباعه‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعد‭ ‬استقالته‭ ‬انهاء‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬طبقا‭ ‬لمدة‭ ‬العقد‭ ‬بينهما‭ ‬وتحتسب‭ ‬لها‭ ‬المحكمة‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬بواقع‭ ‬أجره‭ ‬الأساسي،‭ ‬وتقدره‭ ‬المحكمة‭ ‬بواقع‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬2200‭ ‬عن‭ ‬الأجور‭ ‬المتأخرة،‭ ‬وتعويض‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬السداد‭ ‬المستحق،‭ ‬و900‭ ‬دينار‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة،‭ ‬و40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالمصروفات‭.‬